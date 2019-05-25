「兜風」「代步」兩相宜　男偷吉普車「凸」半台灣

▲男子花蓮偷車，開車跨越半個台灣，在台中被逮。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

曾姓男子本想搭火車到台中工作，路上用自備鑰匙「試開」路邊車輛，竟順利打開一輛吉普車，開著贓車從花蓮開了231公里到台中「代步」用。結果不到一周，就遭台中警方盯上逮人。曾男坦認犯行，更驚呼「都跨越半個台灣怎麼還是被抓！」，警詢後遭依竊盜罪嫌送辦。

第三警分局勤工派出所員警5月18日巡邏時，發現一輛白色鈴木吉星短版吉普車，竟是一周前在花蓮市遭竊的贓車，上前查看發現該車引擎蓋尚有溫度，顯示開車者沒走遠，立刻在現場埋伏，果然40分鐘後，一名男子開車門進入車內準備發動時，員警立刻上前逮人。

遭逮的24歲曾姓男子一臉錯愕，得知警方發現這是贓車，一開始就謊稱車是自己的，卻講不出車主名字，隨後又改口說最近才剛買這輛車，所以不知車主是誰。警方當下出示監視器畫面，他才趕快認罪，承認是他偷的。

▲▼警方出示監視器畫面，男子才坦認車是他偷來的。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲男子用來偷車的鑰匙（紅圈處）。（圖／記者李忠憲翻攝）

曾男供稱，他當時正要去花蓮火車站搭火車到台中工作，路上「一時手癢」，拿自己的鑰匙試著打開停在路邊的汽車，結果打開這輛吉普車還可發動。他心想到台中後也是需要車輛代步，乾脆將車開走，從花蓮開到台中，還可享受兜風樂趣並欣賞沿途美景。他很後悔偷車，強調以後會認真工作。

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