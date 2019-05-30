警開槍擊斃拒捕嫌犯遭訴　最高法院打臉檢方判無罪確定

▲開槍擊斃犯嫌的員警張景義，獲得無罪確定。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

萬華分局警備隊員警張景義，2013年8月間追捕開車逃逸的黎姓竊賊，並開槍射擊車輛，卻意外擊中竊賊，造成黎男送醫不治。張員被依業務過失致死起訴，一二審均判決無罪。檢方上訴第三審，最高法院審理後，30日駁回檢方上訴，張景義無罪確定。

判決指出，本案發生於2013年8月13日晚間，黎姓竊賊駕車在路上遭警方盤查，黎嫌拒絕盤查，隨即飛車由新北市逃進台北市西門町鬧區，沿途不但撞倒民眾機車，還差點撞傷路人，但始終沒有停車。當時正在執行勤務的張員獲報後加入圍捕行列，黎嫌撞上中華路人行道上的矮柱，車輛停住，但黎嫌隨即重踩油門，打算倒車逃逸。張員呼喝黎嫌下車，並朝轎車連開2槍，其中1槍射中黎嫌腹部，送醫後5分鐘不治死亡。

家屬提告，台北地檢署兩度做出不起訴處分，直到第3次偵查後，認為張員舉槍時死者已經倒車，也沒有衝撞員警的意圖，所以張員開槍時並無急迫性，北檢因此認定他違反用槍時機規定、具有過失，提起公訴。

而法院審理時，張員否認犯案，並主張死者當時駕車衝上人行道，時值情人節人潮眾多，故他研判若不即時讓車子停下，很可能會造成大量人員傷亡，故依規定朝車輪開槍，只是不慎擊中車體，子彈貫穿死者腹部。一審判決張員無罪。

檢方上訴二審，並提出桃園警員葉驥擊斃倒車逃犯，遭判刑6月定讞的案例，要求高院改判有罪。高院二審於去年7月間宣判，高院根據根據鑑定報告結果，因為黎嫌的車輛檔風玻璃材質特殊，張員開出的第2槍子彈竟因此折射轉彎，射進黎嫌腹部，造成死亡結果。因此高院認為張員主觀上並無預見可能性，沒有過失，仍判決張員無罪。檢方再上訴第三審，最高法院審理後，30日認定檢方上訴無理由，駁回檢方上訴，張員無罪確定。

