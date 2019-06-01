川普推特喊話：6月正式展開競選2020造勢活動

▲川普在推特喊話將角逐連任。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）5月31日透過推特表示，他6月18日將在佛州宣布競選連任，角逐2020總統大位，屆時參加這場活動的還有他的妻子梅蘭妮亞（Melania Trump），以及副總統潘斯（Mike Pence）跟他的老婆凱倫（Karen Pence）。

《路透社》報導，川普上月31日在推特宣布，他將在6月18日正式展開2020連任競選活動，地點則在佛州奧蘭多擁有兩萬個座位的安麗中心（Amway Center）。事實上，他已開始替連任籌備資金，也舉行好幾個月的集會。

I will be announcing my Second Term Presidential Run with First Lady Melania, Vice President Mike Pence, and Second Lady Karen Pence on June 18th in Orlando, Florida, at the 20,000 seat Amway Center. Join us for this Historic Rally! Tickets: https://t.co/1krDP2oQvG — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年5月31日

佛州被川普視為第二個故鄉，2016年總統大選他在這裡取得勝利。對於中西部的賓夕法尼亞州、密西根州、威斯康辛州，都曾讓川普嚐到獲勝的滋味，他的競選團隊更加關注這些搖擺州。

自從川普2017年初正式上任後，美國失業率屢創新低，經濟增長強勁，這是可能讓他成功連任的重要因素。不過，他現在要面對前副總統拜登（Joe Biden）的挑戰；民主黨的拜登4月正式宣布參選2020年大選候選人資格，他被川普嘲諷為「瞌睡喬」（Sleepy Joe）。