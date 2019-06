川普推特喊話：6月正式展開競選2020造勢活動

▲川普在推特喊話將角逐連任。(圖/路透)

國際中心/綜合報導

美國總統川普(Donald Trump)5月31日透過推特表示,他6月18日將在佛州宣布競選連任,角逐2020總統大位,屆時參加這場活動的還有他的妻子梅蘭妮亞(Melania Trump),以及副總統潘斯(Mike Pence)跟他的老婆凱倫(Karen Pence)。

《路透社》報導,川普上月31日在推特宣布,他將在6月18日正式展開2020連任競選活動,地點則在佛州奧蘭多擁有兩萬個座位的安麗中心(Amway Center)。事實上,他已開始替連任籌備資金,也舉行好幾個月的集會。

I will be announcing my Second Term Presidential Run with First Lady Melania, Vice President Mike Pence, and Second Lady Karen Pence on June 18th in Orlando, Florida, at the 20,000 seat Amway Center. Join us for this Historic Rally! Tickets: https://t.co/1krDP2oQvG