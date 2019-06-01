梅克爾鼓勵哈佛畢業生「擊垮無知之牆」　暗酸川普在心中築牆

▲梅克爾鼓勵畢業生消除歧見。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

德國總理梅克爾（Angela Merkel）5月30日告訴哈佛大學畢業生，隨著孤立主義與保護主義的興起，這些勢力破壞了全球貿易的穩定，因此，學生們應該追求多邊思維，必須擊垮「無知之牆」。演說中，她雖沒有點直接點名美國總統川普，但被外界認定她就是在暗酸川普。

梅克爾30日來到麻薩諸塞州，在哈佛大學第368屆畢業典禮發表演講，大部分談話都是以德語表達，再經由口譯翻譯。她譴責孤立主義與保護主義的崛起，國際之間應該加強多邊合作，而不是只專注在單一方面；此外，她認為現今主要的威脅並不是來自實體的牆，而是源自較抽象的阻礙，大眾不要「在心中築牆」。

大部分演說期間，梅克爾回溯了她從小在東德長大的情形，當時她被阻絕在柏林圍牆之外，長期面對蘇聯的壓迫。柏林圍牆1989年倒塌後，她嚐到自由的滋味，促使她踏入政壇，離開原本研究科學員的領域。

梅克爾形容，無知又狹隘的牆可能存於每個群體之間，建立在不同社會、膚色、民族與宗教內，「我希望看到你們擊破這些牆壁。」她鼓勵畢業生共同努力，而不是孤軍奮戰，「親愛的畢業生們，比起我們這個世代，你們在未來將有完全不同的機會能這樣做。」

與川普關係冷淡的梅克爾說，領導人不該把謊言塑造成真理，或把真相包裝成謊言，比起衝動行事，更應該花點時間停下來思考，如此才能解決問題，「當然，這肯定需要勇氣。」

面對種族主義、民族主義開始席捲全球，梅克爾認為德國對此必須更加警惕，因為曾有納粹帶來的傷害。為了不要犯下相同錯誤，她關注各國領導人追求和平的秩序，她也提及氣候變遷議題的重要性，德國致力達成2050年減碳目標；演說引來聽眾熱烈歡呼。