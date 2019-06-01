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苦苓《萬民頌》酸韓國瑜凱道造勢　「恭祝宇宙大元帥造勢成功」

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▲▼韓國瑜在臉書呼籲六月一日凱道見。（圖／翻攝自韓國瑜臉書粉專）

▲韓國瑜在臉書呼籲六月一日凱道見。（圖／翻攝自韓國瑜臉書粉專）

政治中心／綜合報導

韓粉串聯替高雄市長韓國瑜舉辦「庶民總統團結台灣、決戰2020贏回台灣」全國大會師活動，主辦單位預計有10萬人上凱道。對此，作家苦苓在臉書發文「預祝」活動成功，「恭祝宇宙大元帥造勢成功」。

苦苓獻上一首《萬民頌》歌頌韓國瑜上任的豐功偉業，如下：

風雨生信心，全民大集合。
祝賀宇宙大元帥大敗群雄、登上王位，立刻帶領我們到南海挖石油，賺大錢發股票給大家。

又在元帥的發源地開賭場、開迪士尼樂園、辦賽馬、辦F1賽車，世界各地的人民蜂擁而來，瘋狂採購各種農產品，不管芭樂香蕉鳳梨西瓜樣樣供不應求。

新崛江商圈人山人海，六合夜市大排長龍，萬眾矚目的愛情摩天輪也已經落成，青年男女排隊等著去做「愛做的事」，城市人口大量增加，不到10年就超過了500萬。

因為力行九二共識，中共機艦非但不再繞台，反而在台灣海峽驅趕美國及日本機艦，保障台灣不受侵害，果然做到了「台灣安全，人人有錢」。

宇宙無敵大元帥萬歲、萬萬歲！

網友看到貼文後留言，「苦大不要嚇我呀~我只能住在台灣沒地方跑了」、「看到韓就討厭，沒料又假，靠一張嘴。」、「說得我若不投他好像對不起自己」、「感恩韓總，讚嘆韓總」。

ET快訊
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關鍵字：韓國瑜,苦苓,2020

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