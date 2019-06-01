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一定會反擊！環時：不可靠實體清單反映出兩大訊號

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▲▼美中關係,中美關係,人民幣。（圖／路透）

▲美中關係示意圖。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

大陸商務部5月31日表示，將建立「不可靠實體清單」制度對付實施禁消令企業。《環球時報》1日社評指出，此舉反映出「中方絕不會屈服於美方的壓力」，以及「不會被動地承受美方的各種打壓，而會採取積極的反制行動」兩大訊號，該制度的威懾力將形成保護中國企業的一道屏障。

社評指出，美國不久前將華為列入實體名單，並聲稱將把更多中國高科技企業列入該名單，「中國建立不可靠實體清單制度，就是在這一背景下出台的」，但中國會堅定遵守對外開放的各項承諾，致力於不斷方便外國企業來華開展事業，保護它們的利益。

社評強調，「中國不會對美國的蠻橫要求做無原則退讓，該反擊時一定會反擊」，貿易戰不僅不會影響中國對外國企業的歡迎，「我們對美國企業也將繼續秉持相同的市場開放態度」，於此同時，「中國做好了與美開展經貿鬥爭持久戰的準備」。

社評寫道，愛好和平發展的中國人民決不希望惡化中美關係，「然而面對美方的囂張氣焰，中國人深諳沒有堅決鬥爭就不會有平等談判的道理。」

大陸商務部發言人高峰於5月31日表示，「根據相關法律法規，中國將建立『不可靠實體清單』制度。對不遵守市場規則、背離契約精神、出於非商業目的對中國企業實施封鎖或斷供，嚴重損害中國企業正當權益的外國企業、組織或個人，將列入『不可靠實體清單』，具體措施將於近日公佈。」

►►「不可靠實體清單」從美國學來的！　陸媒開轟「反制說到做到」

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關鍵字：不可靠實體清單,高峰,商務部,中美貿易戰

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