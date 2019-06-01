挺肚買水果茶！她一喝驚「綠頭蒼蠅停歇橙片上」...氣炸求償10倍遭拒

▲王女近日到喜茶買飲料，意外看見裡頭有蒼蠅。（圖／翻攝自新京報）

大陸中心／綜合報導

江蘇蘇州一名王姓孕婦5月29日在知名飲品店「喜茶」買了5杯水果茶，沒想到回家飲用其中一杯時，竟發現一隻「綠頭蒼蠅」停靠在柳橙片上。當時她看到後氣炸，要求店家賠償10倍價錢卻遭到拒絕，因此便到市監局投訴。目前，該間飲料店已被勒令進行改整。

綜合陸媒報導，喜茶指出，被投訴後，立即調閱當時製作該飲品的監視器畫面，但並未發現有蒼蠅進入，所以才用退款並任意贈飲3杯的方式來補償王女，但對方卻態度強硬，堅持要10倍的賠償金。

微博「蘇州發布」5月31日Po文指出，該名孕婦在喜茶圓融店喝到綠頭蒼蠅，引發廣大關注；而園區市場監督管理局食品藥品安全稽查大隊執法人員已上門檢查，同時發現店內及桌面上有許多飛蟲，因此執法人員當場對店家進行勒令，並要求改整。

▲「蘇州發布」在微博Po文，說明該事件後續處理情形。（圖／翻攝微博「蘇州發布」）

▲喜茶圓融店目前已關店，並進行改整。（圖／翻攝微博「蘇州發布」）

事後，喜茶也在微博官網發出聲明表示，「我們非常明白食品安全和衛生只有合格，沒有任何理由和妥協，當前的情況說明我們之前所做的一切都是不足的，我們感到非常的內疚和抱歉，辜負了一直以來喜愛、支持我們的小伙伴，真心對不起。」目前喜茶已停業進行改整，並承諾「不會因為閉店而勸退夥伴」。

▲喜茶在微博官網發出聲明。（圖／翻攝微博「喜茶」）

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