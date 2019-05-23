2台男設機房專騙越南人　檢請越方協助查訪受害人卻沒下文

▲台中地檢署起訴台越合作組成，專騙越南人的詐騙集團。圖為示意圖，非該案當事人。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

男子方鼎程、蕭育騰在台中市分設詐騙機房，招募越南籍逃逸移工及觀光名義入台的越南人組詐騙集團，專騙人在越南的民眾。台中地檢署全案偵結，由於越南公安局未配合查訪被害人，檢方目前沒掌握到任何一名被害人，先將方、蕭共19人依違反組織犯罪條例等罪嫌起訴。

起訴書指出，2018年9月，男子方鼎程與綽號「黑哥」男子共組詐騙集團，黑哥出40萬在沙鹿區的民宅設機房，並招募鍾姓男子吸收約男陶藝移工或持觀光護照來台的越南人，組成7人詐騙集團。

該集團透過電話假冒越南地區郵政或公安局人員，向居住在越南的民眾謊稱「有包裹未提領，需個人資料，且包裹內有違法物品」等語，接著在轉接給假冒法院的人員，要求被害人操作自動櫃員機匯款至人頭帳戶內。

另外，男子蕭育騰也在2018年8月，在太平區設立越南詐騙機房，同樣吸收逃逸越南移工及持觀光護照的越南人共10人，用相同手法向越南人行騙。

台中地檢署檢察官同年12月20日指揮警方前往沙鹿、太平兩機房搜索，並逮捕方男、蕭男及越南成員共19人，查扣手機、電腦及教戰手冊等證物。另外現場也查扣被害人資料，但檢方將資料傳送給越南公安局請求協助查訪被害人，對方卻未回覆，因此無從掌握被害人情況。

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