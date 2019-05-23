我戀愛了？40歲輕熟女迎合獻身　海削13名「渴愛男」上千萬

記者邱中岳／台北報導

北市刑大警方接獲1起詐騙集團，利用大陸機房隨機扣客假意關懷，讓被害人卸下心防後提出交往，再由台灣派出女子主動出擊，交往後再假借理由索款，有被害人每年付出1百多萬，初估13名被害人累積遭詐上千萬元。

警方調查，46歲的李姓嫌犯從2018年3月份開始，配合大陸機房專挑「渴愛男」下手，假意關懷被害人後，再與對方談起假戀愛，對方上鉤後，再派出旗下輕熟女與對方見面，甚至主動獻身博取被害人信任。

等被害人上鉤後，再藉口「家人打架需賠償」、「媽媽手術需醫藥費」等理由，開始向被害人伸手要錢，有被害人4年多來，每年付出1百萬元「供養」女子，甚至還有人跑去貸款當起火山孝子。

▲詐騙集團結合機房扣客，再派出旗下6名輕熟女出面談假戀愛，甚至獻身博取被害人信任。（圖／記者邱中岳攝）

警方於21日除了李男到案之外，還將會計、把風人員以及旗下所培養的6名女子一網成擒，最後更在李嫌家中起獲3把空氣長槍、1把空氣短槍，訊後依照組織犯罪防制條例、詐欺等罪嫌移送法辦，李嫌還多吃上一條《槍砲彈藥管制條例》罪嫌。

警方調查發現，李姓嫌犯曾在2010年間擔任「剝皮酒店」幹部，後來在中山區開設卡拉ok當據點，平時旗下女子都到該處聚集等候，等到機房調到「大魚」，李嫌會派出女子出面謊稱自己就是電話中的女子，進一步取得男子信任。

而到案的6名女子雖然都年近40歲，但都保養得宜，13名被害人中，每一位都聲稱現身的女子僅20至30歲左右，甚至還有被害人誤以為找到真愛，每個月花5萬元供養女子當「小三。」

▼詐騙集團電話扣客與13名被害人談戀愛，對方上鉤後再派出另名6名女子出面「獻身」。（圖／記者邱中岳攝）

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