防範「境外敵對勢力」介入大選　時力提《反併吞滲透法》草案

▲時代力量黨團召開「反對中國併吞，民主防衛四部曲」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量立法院黨團28日召開「反對中國併吞，民主防衛四部曲」記者會，提出《反境外敵對勢力併吞滲透法》草案，要求受到境外敵對勢力指使的「在地協力者」須進行登記申報，並明文規定主管機關的調查權限，而「在地協力者」若介入我國總統大選，最高可處1年以上、7年以下有期徒刑，併科新台幣200萬元以上、2000萬元以下罰金。

黨團總召徐永明指出，此法案是繼黨團先前提出「廣電三法」、《國家安全法》、《兩岸人民關係條例》後，第四部為阻止中國勢力滲透干預台灣民主，這也是本屆國會首度提出一部完整的反併吞滲透專法，他也呼籲朝野黨派有意爭取總統提名的政治領袖應該對此表態，強調「這才是他們最重要的職責」。

根據草案第13條規定，在地協力者若為境外敵對勢力進行遊說，可處1年以上、7年以下有期徒刑，併科新台幣200萬元以上、2000萬元以下罰金；第14條也規定，在地協力者若為境外敵對勢力散播不實訊息，可處3年以上、10年以下有期徒刑，併科500萬元以上、5000萬元以下罰金。第15條則禁止在地協力者介入我國總統大選或公職人員選舉，否則最高可處1年以上、7年以下有期徒刑，併科新台幣200萬元以上、2000萬元以下罰金。

▲時代力量立委黃國昌。（圖／記者林銘翰攝）



立委黃國昌表示，本次草案除了配合黨團先前提出的三波修法，另一方面更要藉由本草案，將管制的時間點、態樣，做統合性的整理。他指出，《反境外敵對勢力併吞滲透法》有三個關鍵要點，第一是境外敵對勢力的指向，第二是清楚界定滲透干預行為，第三則是「在地協力者」的定義。

黃國昌說，現行有關防治中國滲透行為的罰則，主要散見於《國家安全法》、《兩岸人民關係條例》、《刑法》，有些則是現行法中漏未規定，所以讓主管機關無法處理。他指出，《反境外敵對勢力併吞滲透法》不再對現行法已有的規範進行重新規範，但規定若「在地協力者」依其他法律要被處罰鍰或刑罰，就要加倍處罰。

此外，草案也明文禁止「在地協力者」遊說、替境外影響力散布不實訊息、在選舉中公開站台或印發文宣等政治活動，對這些「已明顯超越我國自由民主憲政秩序可容忍的範圍」科以刑事處罰。

▲時代力量立委徐永明。（圖／記者林銘翰攝）



徐永明則說，各部會與委員會在這個會期中如火如荼地反假新聞，但追本溯源，《反境外敵對勢力併吞滲透法》草案更能追查背後主使的境外敵對勢力，對台灣的重要性不言可喻，因此他呼籲朝野各黨團應該支持。

徐永明也向諸位爭取政黨提名的總統候選人喊話，希望她們能對這個法案表態，做為總統對於敵對勢力的併吞滲透，「這才是他們最重要的職責」，呼籲除了各黨團支持外，也希望各個爭取總統提名的政治領袖能對此案進行表態。