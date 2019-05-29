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清潔隊員集資找徵信社！班長「上班摸魚被抓包」　懲處降為一般職員

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▲▼楠梓清潔隊集資找徵信 查班長蹺班證據。（圖／東森新聞）

▲楠梓清潔隊集資找徵信社跟監、蒐證，查班長蹺班證據。（圖／東森新聞）

社會中心／綜合報導

高雄市楠梓清潔隊爭議不斷，如今又再爆出清運班班長在上班時間混水摸魚，下屬看不下去，竟集資找來徵信社錄影蒐證、舉發，果真拍下班長翹班騎車載著老婆趴趴走，還溫馨逛市場、吃豆花；如今畫面曝光，重創環保局形象，該名班長也認錯道歉，並接受懲處降為一般職員。

「打完卡，就回家，清潔隊發大財？」網友在臉書爆料公社PO文，控訴該名暱稱為「阿強」的清運班班長正常上班時間為15點30分至23點30分，但阿強每天卻利用上班時間回家休息，「明明工時8小時，為何每天都可以最少（摸魚）2小時以上，最多4到5小時，帶著老婆趴趴造？」

請繼續往下閱讀...

爆料網友指出，一樣都是領市政府薪水，但許多隊員就要在外出車、辛苦工作，而有後台的卻可以摸魚、爽領高薪，長期下來已經引發隊內多名同仁不滿，痛斥「這是無政府狀態嗎？隊長跟分隊長是不知情？還是不敢管？」更誇張的是，除了翹班摸魚外，楠梓清潔隊還時常出現違規事件，甚至其中還不乏班長帶頭違規。

由於阿強班長行徑愈發誇張，下屬看不下去，便由數名隊員集資，私下找來徵信社長期跟監蒐證，果真拍到阿強班長在上班時間外出蹓躂，不但貼心接送老婆回家，還常常載著愛妻到市場逛街買菜，甚至夫妻倆還會甜蜜悠哉吃豆花；在拿到影片證據後，該名網友指出，除了PO網爆料外，同時也將完整影片交給法務部廉政署，希望能有公平、合理的懲處。

對此，高雄市環保局環衛科科長翁武德表示，該名班長「就是圖個便利，回家吃個晚餐這樣。他並沒有否認他這些犯錯的行為，所以我們針對他犯的這些錯誤，會送職工考核委員會，來做議處，未來也會更加嚴格督勤。」目前該名阿強班長也認錯道歉，表示願意接受懲罰，並已被降為一般職員。

▼翁武德表示，後續會送往職工考核委員會議處。（圖／東森新聞）

▲▼楠梓清潔隊集資找徵信 查班長蹺班證據。（圖／東森新聞）

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關鍵字：高雄,楠梓,清潔隊,班長,上班,摸魚

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