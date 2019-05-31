高雄市女議員議場內放聲痛哭！　韓國瑜上前安撫也無效

記者洪靖宜、洪正達、吳奕靖／高雄報導

國民黨高雄市議員李亞築29日在總質詢時驚爆，「高雄市副市長洪東煒的妹妹、現任下坑國小校長洪秀熒盜取家長會款、盜刻家長會章，但數月來教育局未理會」，沒想到30日教育局長吳榕峯卻上政論節目指出「所以他們就是別有居心來影射副市長」，讓李亞築不滿自己被抹黑，甚至越講越激動，直接在議會廳上大哭起來，就連韓國瑜上前安慰也沒用。

▲高雄市議員李亞築越講越激動，在議事廳大哭。（圖／記者吳奕靖攝）

▲教育局長吳榕峯向李亞築道歉。（圖／記者洪正達攝）

李亞築在31日市政總質詢時，先撥出一段影片，內容是教育局長吳榕峯上節目說「所以他們就是別有居心來影射副市長，總務的章、申請人的章，章都齊全校長就會蓋章了，這樣栽贓他」，這番話讓李亞築不滿，吳榕峯是上節目抹黑她。

對此教育局長吳榕峯也起立答詢，表示對於自己語氣和態度不好，表達歉意，對於接受訪問並沒有謹慎評估，也表示自己會反省檢討，希望議員能諒解。

▲李亞築頻頻拿衛生紙拭淚。（圖／記者洪正達攝）

不過李亞築越講越激動，眼眶泛紅開始落淚，他說很簡單的陳情案件，卻被講成別有居心，只是為了選民，卻被局長抹黑成這樣，整個人痛哭流涕無法說話，也讓國民黨議員曾俊傑，和議長許崑源看不下去跳出來講話，許崑源要局長好好處理，不要製造事端，大家都在看，不要讓人見縫插針。

副議長陸淑美也跳出來表示「當時李亞築四月份教育部門質詢，跟教育局就講過，中間都沒有回報調查經過，態度又不好，上電視接受訪問是想選舉？還是想衝聲量？」。

▲會議結束後韓國瑜和副市長洪東煒以及教育局長吳榕峯都上前安慰。（圖／記者洪靖宜攝）

對此，韓國瑜市長回應「建議回歸案子本身，對於李亞築很抱歉，感到不舒服，跟你道歉，下坑國小案件已經責成政風單位，不會因為是誰的妹妹而有特權，他也替吳榕峯緩頰，他接受媒體訪問是無意，只是希望高雄市教育越辦越好，希望大家接受他的道歉」。

結束會議後，李亞築還是止不住淚水，在議會廳上放聲大哭，市長韓國瑜和副市長洪東煒也趕緊上前安慰，步出議事廳還在哭，由陸淑美送回國民黨團，隨後國民黨團就將門關起來，就連韓國瑜及新聞局長王淺秋也不得其門而入。





▲韓國瑜被擋在國民黨黨團辦公室外。（圖／記者洪正達攝）