時速破百！爸開車突癲癇發作昏倒　10歲勇妹抓方向盤撞草叢救命

實習記者陳妙津／綜合報導

紐西蘭北島漢米爾頓（Hamilton）10歲女孩薇達布魯（Veyda-Blu Toko-Gaylor）日前放學後，坐上來接她的父親魯本蓋洛的車，沒想到父女倆開心兜風到半途，魯本卻忽然癲癇發作，昏倒在駕駛座上。薇達布魯見狀臨危不亂，用手奮力抓住方向盤，控制車輛撞上一旁草叢，才避免一場悲劇發生，並冷靜地打電話報警及通知媽媽，事後她英勇的事蹟也被電視台採訪報導。

據紐西蘭電視1台（TVNZ 1 NEWS）24日報導，10歲的薇達布魯2月某日放學後，搭上了父親魯本蓋洛（Reuben Gaylor）的車，正準備前往位於皮龍亞（Pirongia）的叔叔住處，兩人途中有說有笑，好不愉快。

▲▼薇達布魯事後在學校接受表揚，臉上洋溢開心靦腆的笑容。（圖／翻攝自FB／ASB St John in Schools）







行車途中，魯本忽然感覺不太舒服，薇達布魯便貼心地搖下車窗，想讓爸爸更好受點，沒想到當下瞬間，魯本癲癇發作，直接昏厥在駕駛座上，而當時車速高達時速100公里。面對意外狀況，薇達布魯臨危不亂，盡可能地靠近父親，而後伸手控制住方向盤，並尋找可供停車的地點，最終讓車子撞入一旁的灌木叢中，成功停車，在緊急檢查了爸爸的身體狀況後，打電話報警及通知媽媽。

薇達布魯事後受訪表示，「當時我確實很震驚又害怕，但我知道什麼都不做是不行的」。獲救的魯本則驕傲表示，「如果她不在我身旁，那事情可能會朝完全不同的方向發展，她確實救了我們。」

▼當地報紙採訪薇達布魯。（圖／翻攝自FB／ASB St John in Schools）

