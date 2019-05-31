準新娘遭酒駕撞死　男友辦冥婚不離不棄「她穿婚紗」夢中相會

▲女護理師鄭雅慧案發隔月就要結婚，卻遭酒駕撞死。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

台中大里酒駕2死案31日宣判，死者鄭雅惠李姓男友出庭聽判，他含淚表示，2人原定事發後一個多月就要結婚，沒想到從此天人永別，在家長同意下，出殯前一天已完成冥婚。老婆也多次託夢關心他，要他不要抽菸喝酒，幫忙照顧家人，令人感傷。

女護理師鄭雅慧2019年3月將成為準新娘，2月初晚上騎機車，竟與另一名彭姓男大生在大里區的路上，遭酒駕男子陳瑞盈撞死。台中地院30日宣判，陳男遭依酒駕致人於死等罪判7年徒刑，鄭女母親及李姓男友都含淚出庭。

李男表示，「他已經是我老婆了！」因為女友父親日前過世，為趕在百日前，他與女友原定3月25日結婚，豈知她2月竟遇上車禍離開人世。事發後，他氣到趕到警局，想揍對方。在家長同意下，他與女友在出殯前一天完成冥婚。

他也說，冥婚當晚，他就夢到老婆穿婚紗來看他，夢中沒談車禍，而是要他不要抽菸、喝酒，也要他幫忙照顧母親及妹妹。她真的非常孝順，最後一次託夢是在媽媽那邊，媽媽說看到她過得很快樂，沒有牽掛，比較放心。

他也說，女友最讓他難忘的實在太多了，喜歡她的優點很多，不然怎麼會在一起4年。

鄭女妹妹也說，姐姐的下班時間本來就比較晚，事發當天卻更晚。他們全家原計畫過年期間一起出遊，沒想到竟發生這種事情，讓人無法接受。

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