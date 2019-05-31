國民黨團提議退回不通過　大法官人事案付委審查

▲蔡英文提名楊惠欽、蔡宗珍、謝銘洋、呂太郎等4位大法官。（圖／記者劉昌松翻攝總統府網站）



記者林銘翰／台北報導

副總統陳建仁27日公布4名大法官提名人選，包括台大法律系教授謝銘洋、司法院秘書長呂太郎、高雄高等行政法院法官兼院長楊惠欽與考選部部長蔡宗珍。立法院31日於院會處理人事同意權案，國民黨團提議將本案退回程序委員會，但最後以26票贊成、65票反對不通過，立法院長蘇嘉全裁示按照程序委員會意見通過，全案付委審查。

大法官陳碧玉、黃璽君、羅昌發、湯德宗任期將於9月30日屆滿，繼任人選須由總統蔡英文提名、立法院審議通過。陳建仁擔任審薦小組召集人，於27日召開記者會宣布提名4位人選，並將名單送請立法院審議，立法院院會31日將其列為報告事項第二案。

國民黨團於院會提議將人事案退回程序委員會，不過仍不敵民進黨團人數優勢，經投票後以26票贊成、65票反對不通過，蘇嘉全宣布按照程序委員會意見通過，全案付委審查。

即將卸任的四位大法官為2男2女，與新提名人選的性別比例相同，陳建仁27日表示，15名大法官中有4名女性，占比26.7%符合立法院目標，不過仍未達到國際標準。他說，蔡總統一向重視性別平權，這次提名時有針對憲政職責、個人專長與條件進行通盤考量，希望未來可以逐步落實聯合國消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）三分之ㄧ的目標。