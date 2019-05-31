迪士妮「同名」小編開嗆韓國瑜「害死人」　本尊否認：人不是我殺！

▲高雄一間ktv酒店之前取名為「迪士妮」，就在去年引發爭議後，現在已經更名 。（圖／地方中心攝）

地方中心／高雄報導

高雄市一間取名為「迪士妮」的酒店，就在去年高雄市長韓國瑜當選之後，喊出要找迪士尼樂園來高雄興建，結果沒有實現，一時間成了被關注的話題，逼得業者只好卸下招牌，重新取名營業，不過現在卻傳出臉書有自稱「迪士妮」精品酒店的小編開嗆：「韓老闆，你還要害死多少人啊？迪士妮之後是漫威嗎？」，記者追查後發現，業者表示：「與我們無關，遭到變造」。

根據記者了解後，業者旗下員工阿祥表示，臉書的《迪士妮精品酒店》跟他們一點關係都沒有，就在原有名稱引發熱議之後，怕太過高調，所以店名已經更改為「XX媛商務酒店」，就在公司換名之後，就有不知名的人士利用公司的前名《迪士妮》在臉書註冊，還把公司之前的網路行銷活動海報加以修圖變造，雖然按讚人數很少，但是為了怕引起糾紛，所以已經多次向臉書申請下架。

▲高雄一間ktv酒店之前取名為「迪士妮」，就在去年引發爭議後，現在已經更名 。（圖／地方中心攝）

阿祥也說自己不能夠理解，有時候會有審核不通過，有時會下架後又恢復，不過造成這個原因有可能會是因為，現在公司已經改名，所以臉書無法判定公司跟「迪士妮」之間的關係，才會重新又上架，現在阿祥已經向公司報備這件事，會再一次跟臉書來提出下架的請求，避免會像這次一樣衍生不必要的困擾。

不過這個以《迪士妮ktv精品酒店》為名稱的臉書社團，社團小編在臉書自述被關店以後，滿滿怨氣無處發洩，只能拾起槍枝在臉書開砲。在2018年12月20日拆除招牌後，原訂要舉辦的耶誕夜活動取消，小編發文「好好一個迪士妮的耶誕夜 搞得真的變成平安夜了 只能祝各位老司機 "剩蛋快樂"」。

▲▼迪士妮小編撿到槍。（圖／翻攝自Facebook／迪士妮ktv精品酒店）

小編這段期間不斷發文，都是針對高雄市長韓國瑜，像是2019年1月6日他說「搞死一個迪士妮、還你一個金銀河」；1月11日「迪士妮的公主們也立意良善啊！難道不是為了照顧高雄男性嗎？」；2月27日「不知道何年何月，迪士妮的公主們才能再現江湖」。