心疼老婆懷孕「贈送一半房產」　他2年後親子鑑定「頭閃綠光」氣炸

▲王男與妻子離婚後才發現女兒不是他的。（圖／取自Pixabay）

大陸中心／綜合報導

北京一名王男與妻子李女結婚一陣子後，因看見老婆懷孕非常辛苦，於是便將名下一半的房產都贈送給她。不過，倆人後來因發生爭執而離婚，小孩則由男方扶養。沒想到事後，王男去親子鑑定發現，女兒竟不是自己親生，氣得告上法院，並要求李女將房產歸還。

綜合陸媒報導，王男在離婚前因看見老婆挺著大肚子十分辛苦，便將一套婚前財產房的一半都送給對方，並且辦理變更登記；沒想到孩子生下的2年後，王男不僅和李女在2013年離婚，還發現孩子不是自己的。離婚之後，王男扶養女兒，不過有天去做親子鑑定卻發現竟然不吻合，讓他氣炸告上法院。

事後，石景山法院法官表示，由於贈與行為是無償的，贈與人在財產轉移前隨時可以撤銷贈與，而本案中贈與行為已經完成，不過即使妻子已經拿到了房產份額，丈夫仍有權撤銷。最後，在今年5月29日法院以妻子對丈夫構成了嚴重精神侵害為由，判決撤銷房產贈與。

據了解，法律規定，如果接受贈與的人出現了嚴重侵害贈與人及其近親屬的行為，贈與人就有權收回此前的贈與。法官表示，王男這種傷害不僅包括身體層面，也包括精神層面，而李女的行為屬於違反夫妻忠實義務，並在精神上對王男構成嚴重傷害，因此判決撤銷雙方的贈與合約。