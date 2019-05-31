從漫畫宅男到成為頂尖！漫威設計師「小格魯特之父」安東尼・弗朗西斯

從來沒想過 我的設計會有這麼大的影響力！－安東尼・弗朗西斯

HCW國際講座系列集結超過200位漫威粉絲，設計、動畫、遊戲產業界知名人士也現身聽取漫威電影公司角色設計師安東尼・弗朗西斯科（Anthony Francisco）經驗並學習；共三天的系列活動如大型粉絲派對，不但知名饒舌團體頑童MJ116化身粉絲在畫展現場與設計師要簽名，熱情粉絲Cosplay成知名電影角色如星爵等，更有粉絲遠從新加坡來台參加講座。專業學習與產業交流充滿趣味，活動令人難忘。

全球影迷瘋狂追捧的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame），一再證明其在世界的影響力，從故事鋪陳到引領潮流，這部前無古人的經典之作以其豐富的故事厚度站穩了地位。而一手打造出漫威宇宙、形塑這股風靡世界魔力的幕後功臣之一正是被稱為「小格魯特（Baby Groot）之父」，創造出知名角色樹人格魯特，並設計如《奇異博士》史蒂芬‧史傳奇、《驚奇隊長》卡蘿·丹佛斯、《雷神索爾3：諸神黃昏》的浩克與邪神洛基角色，從服裝、髮型、配飾到打鬥場景、招式等的安東尼・弗朗西斯科。

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安東尼・弗朗西斯科更在講座中分享其生命經驗，傳遞正面能量。小時便從戰亂時期的菲律賓離開至美國居住，一度因設計之路不順遂，轉而去考取房仲執照；也曾因為喜歡怪物設計，畫本上總是充滿著各種張牙舞爪甚至噁心的怪物，讓家人不能理解，甚至想找神父來度化他。「祖母告訴我應該畫些美麗的花草，而不是這隻會吃女性子宮裡嬰兒的恐怖怪物。」安東尼・弗朗西斯科笑說，但正是因為這隻怪物的設計，讓他在咖啡廳作畫時被大導演看中，幸而開啟了後續的設計師生涯。

圖文資料提供／Anthony Francisco 、HCW國際講座

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