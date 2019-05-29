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家是滋養情感與記憶的最佳載體　打造無可挑剔的完美生活提案

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文／時尚家居 林雅琳 空間設計暨圖片提供／富億空間設計　

（圖／ 富億空間設計 提供）

家，不僅是生活容器，更是滋養家族情感與記憶的最佳載體。

為了給長年辛勤工作的長輩一處舒適住居，年輕一輩特地委託富億設計團隊，從新宅預售客變階段開始接手規劃，前後長達四年多的時間裡，不僅平面配置做過多次微調，在立面造型、生活機能、甚至是選材用料、整體風格塑造各方面，都做過縝密的斟酌與推敲，而完成後的現場，除了讓一家人充分體驗前所未有的溫馨與精緻外，也對家的可愛有了全新定義。

空間坪數：實際室內面積約48坪
空間格局：玄關、客廳、餐廳、廚房+餐檯、佛堂、書房、主臥室、男女孩房
主要建材：天然石材、壁布、金屬飾條、黑烤玻璃、橡木洗白、皮革、進口磚、超耐磨地板

（圖／ 富億空間設計 提供）

由於善用預售客變優勢，全案第一時間就能依據成員們個別需求，打造通透流暢的公領域與專屬私空間，包括軸線串連、比例掌握合宜的客廳、餐廳、多功能餐檯與廚房，釋出一房重新規劃的書房、佛堂，以及雙主臥在內的三房配置等，都是量身訂做的機能項目，不止極限發揮地坪效益，更是無可挑剔的完美生活提案！

（圖／ 富億空間設計 提供）

景深共享 恆定沉穩的律動層次

入口玄關區原始縱深較淺，但藉由Ｌ型餐檯的彈性設置，一方面賦予餐廚區更豐富的休閒樂趣，同時完成界定內外，與提升場域情境黏著度等多重目的。考量玄關作為一個家的起點，除了選用大量暖系木質打造收納櫃與連續面造型，整體天地壁的基底色調，也以暖灰、摩卡棕等中性大地色為主，另一側則穿插局部灰鏡強化視覺延展，藉以體現居宅應有的溫度與歸屬感。

（圖／ 富億空間設計 提供）

順著直軸動線往前，即是開放規劃的客、餐廳，大面開窗引入自然光，讓晨昏變化的景深得以共享，事先設定好的沈穩氣度、精緻簡約之美與講究工藝細節，在舒朗、自在的屋子裡隨處可見，特別是餐檯上方與客、餐廳之間因為都有結構樑經過，設計師以類似木地板的條狀線性拼接加上深色滾邊、點狀照明，營造仰角視野裡並列的立體板塊層次，刻意加寬造型面的手法，不僅成功消除樑的突兀，連客廳、餐廳簡潔的分區天花板，都有向上提升的效果，空間感更加安穩之外，也與公領域多處拉至最高的收納櫃、端景牆、窗簾等有相互呼應的效果。

（圖／ 富億空間設計 提供）

流暢動線 內蘊優雅的生活體驗

客廳雖與餐廳比鄰，卻是一個沉穩大器、一個溫暖恬靜，各有情調的迷人氛圍，而餐檯作為餐、廚之間的中介與機能延伸，同樣為生活帶來多采多姿的新鮮！客廳電視牆後方原有一房，釋出後重新規劃為實用性更佳的書房與佛堂，前者入口設於廊間、佛堂則由電視牆左側隱藏式拉門分野，這麼一來不只整合次要動線；空間也能獲得最有效率的分配，至於九十度轉折銜接的電視牆量體，則一舉成為公領域氣宇不凡的聚焦點兼廊道風景線。

（圖／ 富億空間設計 提供）

私領域的設計，充分展現使用者性格與品味，首先是長輩使用的主臥室，床頭立面大膽選用藍綠色壁布繃板為場域活潑增色，床頭右側則以深木紋打造浴室拉門，並與側向鑲嵌金屬飾條的牆面造型微妙串接，床尾設置長列高衣櫃，俐落的序列分割操作便捷，清爽的淺木色也有助於大型櫃體轉化為輕盈背景。

（圖／ 富億空間設計 提供）

女孩房的中性設色也十分迷人，米灰色的床頭拉門簡單有型，內建收納順勢修飾樑下，迎光處懸掛大面積遮光簾，讓小開窗也有大面寬的聯想。男孩房流露個性主張，牆面、地面、櫃體面交錯的垂直水平線條，賦予感官活力節奏，角落特製的小客廳機能，也是空間比例掌握合宜的精彩示範！

（圖／ 富億空間設計 提供）

馭繁為簡 素材之美歷久彌新

為了涵養空間最關鍵的健康本質，全案選材用料都以大地色、親自然素材為主，而設計團隊於精湛工藝表現、簡化裝飾性以及容易清理養護等方面的努力，也讓日常生活更有趣也平添藝術性，例如客廳主牆面選用消光大理石分切錯拼而成，上下分段進退處理的立體塑型與左側佛堂拉門，另外穿插深色玻璃以平衡石材本身的厚重冷硬，鮮明的灰階紋理也讓整座牆體，瞬間化身為引人入勝的大幅抽象潑墨。

（圖／ 富億空間設計 提供）

相對於主牆的霸氣，沙發背牆處理刻意低調，但低調中卻有著不容忽視的精緻：首先以多色壁布繃出深淺、大小各不相同的幾何色塊，色塊之間另鑲嵌突出的金屬淺層架，平行視線裡就像精緻的描邊線，牆面左側局部格櫃後襯燈光，加上一座充滿時間感的老爺鐘，成功勾勒由廊道望向公領域時的情感共鳴點。

（圖／ 富億空間設計 提供）

全案由雙方深入的互動起始，發展出設想周到、高效能的平面配置，實作上則精選木石類耐看且高質感的素材，在富億團隊的巧手中化為體貼機能，以及無所不在的賞心悅目，如此盡臻完美的家，用來犒賞人生、寵愛長輩最為合適！

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：室內設計,居家,瘋設計,室內裝潢,室內設計時尚家居,富億空間設計

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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