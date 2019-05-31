夢幻新型態共享辦公室Kafnu　酒吧、健身房還能在膠囊旅館午睡

▲Kafnu共享辦公室。（圖／記者陳涵茵攝）



記者陳涵茵／台北報導、攝影

夢想中的辦公室是什麼模樣？寬敞空間裡陽光從大扇落地窗灑進，舒服沙發旁擺著一盆療癒的綠色植栽，工作累了起身走到吧台喝杯咖啡，看著缸裡的小魚放空發呆，這樣的辦公空間真的存在！新加坡飯店集團Next Story Group創立的會員制共享空間品牌Kafnu就是如此夢幻。

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▲夢幻的辦公室空間有吧台、冰箱還有免費的膠囊咖啡。

Kafnu採會員制依個人需求以時、月、年及點數計費，有別於一般的共享工作空間（co-working space），Kafnu更像是一個人才聚集的社群空間，個人工作者到小型團隊都在這腦力激盪。台北館就座落在台北民生東路上，多達12層樓館內備有會議室、咖啡廳、酒吧、健身房、錄音室，會員能在這辦公、健身、交誼甚至是住宿睡一晚。

▲Kafnu採會員制，小辦公空間可容納3至4人，也有大型辦公室與會議室可承租。



▲所到之處都是辦公空間。



▲健身房不定時會舉辦瑜珈、Zumba、有氧等課程。



▲膠囊旅館可小憩。



▲單人房空間。



▲工作累了還能淋浴沖個舒服熱水澡。

發展Kafnu這個空間的概念，是以社區聚落、生態系為出發點，提供擁有想法卻缺乏相關經驗資源的人一個展才空間，Kafnu Taipei總經理Thaddaeus Jackson表示：「任何你可能需要的都在這棟建築裡，對自由工作者與創業團隊來說他們能專注在發掘成功上面，而非煩惱找個舒適空間、拍廣告場地、面談的場所等小事上。」

▲Kafnu Taipei總經理Thaddaeus Jackson。



▲會員中有許多自由工作者。



▲不打擾他人的電話亭。

如同品牌名「Kafnu」源自喜馬拉雅山麓的小村落，Kafnu台北旗艦館就像是讓登山客們交流、充電的場域，會員除了享用辦公空間也能在各個空間裡與相關產業人士或是創業家切磋交流，不定時也會舉辦主題活動讓會員免費參加。

▲工作告一段落可到酒吧放鬆。



▲展演廳300吋全屏大螢幕可提供活動場地租借。



多達65種語言的線上外語學習平台Glossika團隊平常就在Kafnu空間裡辦公，團隊目前共有10人左右承租2間辦公室，其中負責中東語言的伊瑪來台有將近七年時間，他笑著表示：「之前也曾待過傳統的辦公室，Kafnu比所有看過的地方好，有種充滿活力的感覺，能激發更多靈感也有地方可以呼吸。」喜歡大自然的伊瑪總最喜歡空間裡的魚缸與植栽。

▲Glossika團隊Sheena Chen與伊瑪。



Kafnu在全球已有五個據點，分別在香港、台北、印度班加魯魯、澳洲亞歷山大、越南胡志明市，未來則會以亞洲區為核心逐漸拓展。Thaddaeus Jackson過去曾在Redbull、Nike等連鎖企業任職，深耕亞洲市場已有13年經歷，他提到對歐美國家來說類似「會員制俱樂部」存在已有百年歷史，但這樣的概念在台北算非常新穎，進入台灣市場後，如何讓當地會員了解共享的核心價值對Kafnu來說是很大的挑戰，唯一能做的就是讓會員加入後讓他們徹底享受社群共享的好，接著就會一傳十讓更多人知道。

▲Kafnu共享辦公室空間。



＊Kafnu Taipei

地址：台北市松山區民生東路三段101號

