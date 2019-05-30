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新竹單親爸猝死！14歲國中生「沒錢葬父」　苦站靈堂籌出殯

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記者柯沛辰、陳凱力／新竹報導

新竹縣14歲張姓少年與父親相依為命，平時靠父親打零工扶養。本月4日下午，張姓少年放學回家寫作業，期間太累睡著，不料醒來後竟發現父親休克倒臥客廳，送醫後宣告不治。如今父親6月4日出殯，但懵懂無知的少年根本不知道該如何幫爸爸辦理後事…

台灣急難救護協會總幹事陳在斌30日在臉書發出求助，指張父「心因性休克」驟逝，留下一個14歲的兒子，但少年完全不知道該如何幫爸爸處理後事。

▲▼新竹單親爸猝死！14歲少年沒錢葬父　2千人分享求助。（圖／翻攝自臉書／陳在斌）

▲張姓少年平時與父親相依為命，但如今卻只剩他隻身一人。（圖／翻攝自臉書／陳在斌）

陳在斌說，張姓少年27日放學5點回到家，發現爸爸正在洗澡，便先回房間寫功課，但後來太累睡著，直到晚間7點才醒來，不料竟驚見爸爸倒在客廳，失去呼吸心跳，嚇得他趕緊叫救護車，但父親仍急救無效死亡。

陳在斌指出，少年家住關西鎮東光里，張父靈堂則設在竹東東壩殯儀館孝恩堂，目前他已發起緊急募款，籌集少年的生活及喪葬費用，「請求各界幫幫忙，讓弟弟可以順利，讓爸爸一路好走⋯功德無量。」

▲▼新竹單親爸猝死！14歲少年沒錢葬父　2千人分享求助。（圖／翻攝自臉書／陳在斌）

▲張父「心因性休克」倒臥客廳，送醫後宣告不治。（圖／翻攝自臉書／陳在斌）

新竹縣社會處表示，該案原本就是列管中低收家庭，區公所和社會處都有介入，但因為父母親離異，母親另新組家庭，社會處將協助14歲少年的監護權，只是現階段先交由親戚照顧，暫不會進行安置。另外，張父過世後，已有多位民代先慷慨解囊，待喪事結束後，親屬也可持單據向社會處申請1至3萬元的補助。

里長表示，張父前妻為越南籍配偶，離婚後獨力扶養兒子，靠打零工維生，為人老實肯吃苦，也不會怨天尤人。或許縣府立場不方便公開幫忙募款，但若外界願意伸予援手，也不會拒絕或反對。

台灣急難救護協會總幹事陳在斌：0958819101

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關鍵字：新竹,單親,靈堂,猝死

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