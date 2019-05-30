載2外籍客到桃機　駕駛突抓胸口表情痛苦撞護欄…心臟病發猝死

記者陳以昇／新北報導

國道1號南下32公里五股路段，一名男子開著公司休旅車要送2名外籍旅客要到桃園機場，疑因心臟病發，車子失控擦撞內側中央水泥護欄，左側兩個輪胎直接騎上護欄，警消獲報到場，將男子送往長庚醫院急救，仍宣告不治，經抽血檢驗並沒有酒精反應。

▲劉姓男子疑心臟病發，國道上車子失控撞護欄，送醫不治 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

30日上午5時許，劉姓男子（47歲）開著公司白色休旅車，欲載送馬來西亞籍及柬埔寨籍2名旅客要到桃園機場，在行經國道1號南下32公里五股路段時，疑因心臟病發，突然失控擦撞內側水泥護欄，左邊兩個輪子都騎上護欄，車輛在滑行800公尺後才停住。

根據2名外籍旅客表示，他們原本在聊天，看到劉男手抓著胸口表情痛苦，隨即倒臥副駕駛座，趕緊先將車子排入P檔後報警，這時怎麼叫他就是沒有反應，完全陷入昏迷狀態。

警消獲報到場後，立刻將劉男從駕駛座抬出，並實施CPR、AED搶救，經送往林口長庚醫院急救，仍宣告不治；經抽血檢驗並無酒精反應，疑似心肌梗塞病發導致，警方呼籲駕車上路前應有充分休息，身體不適避免開車上路，一發覺身體有異狀，務必按下雙黃警示燈提醒周邊車輛，並趕緊停靠路肩打電話求援。