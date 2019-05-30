　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

LINE為純網銀暖身　東京「資安高峰會」聚焦數位身份認證

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲LINE與Intertrust近日在東京舉辦第五屆「第五屆」。（圖／LINE提供）

▲LINE與Intertrust在東京舉辦第五屆「資安高峰會」。（圖／LINE提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE近年將觸角延伸到AI、金融科技、區塊鏈及數位代幣，尤其是在台灣還特別加入純網銀的競爭行列，其中「資安防護」成為金融交易的關鍵所在，LINE與Intertrust近日在東京舉辦第五屆「資安高峰會」，便深入探討數位身份與數位信任兩大議題。

網路搭配行動裝置的普及，進一步延伸到金融領域，尤其是使用手機金融交易，伴隨而來的資安風險升高，像是帳號盜取、假帳號、網路隱私權等問題，因此LINE今年的資安高峰會就以「保衛新世代的數位身份跟數位信任」為主題，內容包含eKYC、信用評等、生物辨識等最新研究與應用。

大會中提到，今年4月LINE Pay已經在日本啟用eKYC技術，就是讓日本用戶在手機上拍攝身份證明文件及臉部辨識後，作為LINE Pay轉帳的數位化認證作業，但是面對日趨複雜的數位工具與網路環境，LINE對內對外皆採取零信任策略，任何裝置或系統都不能輕易信任，以最低權限、最嚴密的作法控管每一個環節。

同時，為了讓服務建構在安全的基礎上，LINE去年底收購韓國網路資安顧問公司GrayHash，並延攬旗下知名白帽駭客加入資安團隊，今年5月更將資安團隊組織重整，正式成立資安中心，從多方全面強化資安，設立系統安全、應用安全、隱私安全、資安開發、CSIRT等多個部門，目前全球有將近80位資安中心的成員於第一線防守。

會中，Intertrust分享借用區塊鏈的概念，著手以「去中心化」的方式開發身份數據的管理系統，希望這種分散式的身份系統，可以成為未來數位信任的基礎設施。

ET快訊
韓風素T僅1元！他稱「死人穿過的」網友越看越想買...真相曝
簡舒培質詢播大巨蛋會議錄音檔　柯文哲怒：北市府被竊聽
「工讀生心機重」中空裝短熱褲　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

關鍵字：LINE,Intertrust,純網銀,資安高峰會,數位身份認證

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

LINE為純網銀暖身　東京「資安高峰會」聚焦數位身份認證

華為手機香港用戶更新現死機災情　台代理商：目前未有大宗客訴

走不出主站光環！YouTube遊戲頻道走入歷史　功能回歸主站

Redmi攜手《X戰警：黑鳳凰》　推5款Note 7聯名手機殼

Google Pixel 3a超耐用　螢幕火烤、機身掰彎都可輕鬆復原

宏達電VIVEPORT再下一城　6/5支援WINDOWS MR

三星擁DeX Live專利　Note10可望升級至無線傳輸DeX功能

訂閱服務世代交替　蘋果Texture正式關閉服務

Sony Xperia 1快速開箱：拍照、錄影升級超有感

779g全球最輕薄IGZO螢幕　夏普「Dynabook」筆電登台

根本驚悚片！獨居女回家遭尾隨　恐怖噁男「差一秒」就強行闖入...

早餐店推「雞佛×蚵仔」壯陽雙星 夾入蛋餅、漢堡！吼哩透早並蹦叫

萬安演習大媽「狀況外」不熄火　警傻眼吼3遍...她：你沒愛心喔！

開車出遊遇猴子把OO伸進車窗 老爸故意偷彈...竟被黃尿狂噴

稱「同志比野狗恐怖」！縣議員質詢惹議...坦言：語意失當

巴西男子拍《復仇者聯盟4》 300人見證電影院感人求婚

周杰倫「讀心術全猜中」超強！　 黑人、小亨堡被嚇到：太狂了

老奶奶怕被嫌髒不敢進店買漢堡　路人暖舉惹淚：好想念我的阿嬤...

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友...求店名

40歲陳喬恩「不為結婚而結婚」　霸氣嗆酸民：大家很Care我的年齡！

LINE為純網銀暖身　東京「資安高峰會」聚焦數位身份認證

華為手機香港用戶更新現死機災情　台代理商：目前未有大宗客訴

走不出主站光環！YouTube遊戲頻道走入歷史　功能回歸主站

Redmi攜手《X戰警：黑鳳凰》　推5款Note 7聯名手機殼

Google Pixel 3a超耐用　螢幕火烤、機身掰彎都可輕鬆復原

宏達電VIVEPORT再下一城　6/5支援WINDOWS MR

三星擁DeX Live專利　Note10可望升級至無線傳輸DeX功能

訂閱服務世代交替　蘋果Texture正式關閉服務

Sony Xperia 1快速開箱：拍照、錄影升級超有感

779g全球最輕薄IGZO螢幕　夏普「Dynabook」筆電登台

富邦全力配合12強　陳連宏：看洪總需要什麼人選

古裝大戲《青年康熙》斥資16億　台灣「全球選角」首站

柯市府「喬蛋」錄音檔曝光！梁文傑怒轟：都審會公開只是做戲

議員播會議錄音質疑喬蛋　柯市府：譴責外界不實影射

涉性招待風暴4天被罵爆　YG社長發信給員工：我沒忘自己責任重大

ET民調／郭台銘民調領先　藍綠白對戰力壓蔡英文、賴清德、柯文哲

上映才一天！《哥吉拉II怪獸之王》炸出單日2214萬票房狂翻

熱戀期一過就淡了？「男人把到手」心態曝：有個性的女孩才吃香

史上最強補給站！虎尾馬拉松賽「烤雞馬」　有全雞還有烤乳豬

房價還在跌　專家提議多等1年、多賺1台賓士

3C家電熱門新聞

三星發表100W快充可防爆、測..

統一發票沒中別急著丟　「發票怪..

779g全球最輕薄IGZO螢幕..

Google Pixel 3a..

Sony參戰摺疊市場？Xper..

三星擁DeX Live專利　N..

Sony Xperia 1快速..

iPhone 11預計9月登場..

智慧型手機消費趨勢　CNBC：..

WWDC倒數！iOS 13黑暗..

華為P30 Pro暴跌3.2萬..

華碩ZenFone 6奪DxO..

訂閱服務世代交替　蘋果Text..

iPhone SE 2新消息　..

更多熱門

相關新聞

誆三星台灣總代理富二代　已婚男騙財騙色

49歲隆姓男子以「李大慶」的假名，自稱老爸是韓國三星台灣區總代理，自己是多金富二代，透過通訊軟體誘騙熟女赴旅館投宿，再藉口幫忙清還卡債、修手機等理由，趁機盜領，還假意欣賞珠寶，騙走價值12多萬元的白金項鍊、鑽戒。台北地方法院審理，考量雙方達成和解，將隆男依詐欺取財罪判處5個月有期徒刑，得易科罰金，全案可上訴。

人夫傳LINE：下面都你的味道　小三挨告判賠28萬

春節拋夫找小王　人妻認了嘿咻

他初夜獻大32歲美魔女　隔天反悔傳照勒索

LINE大更新！24小時限時動態上線

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

荔枝椿象卵穿腳上　她4小時才發現

滴妹「女團出道」破尺度穿激短裙！

野生「夯劇女神」素顏搭高鐵！

男生敢愛不敢追的星座女Top 3 ！

老婦腋下有腫塊 右手拇指黑痣癌變

網傳「絕美護士」IG曝光　脫口罩神正

背殺蜜桃照被酸！西施霸氣正面曝光

PSY神隱認了現身YG社長酒席

才結婚2年…小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」

Jennie爆「霸凌Lisa」鐵粉怒打臉

22歲男深夜外出　竟半路撿到157萬

慘遭開門擊落　後方重機輾頭慘死

讓蟑螂連抽「20支菸」結局震驚網友

富二代遊戲打輸　砍好友27刀斃命

峮峮《大集合》水球濕身黑bra走光

更多

最夯影音

更多

根本驚悚片！獨居女回家遭尾隨　恐怖噁男「差一秒」就強行闖入...

早餐店推「雞佛×蚵仔」壯陽雙星 夾入蛋餅、漢堡！吼哩透早並蹦叫

萬安演習大媽「狀況外」不熄火　警傻眼吼3遍...她：你沒愛心喔！

開車出遊遇猴子把OO伸進車窗 老爸故意偷彈...竟被黃尿狂噴

稱「同志比野狗恐怖」！縣議員質詢惹議...坦言：語意失當

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面