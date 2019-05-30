LINE為純網銀暖身　東京「資安高峰會」聚焦數位身份認證

▲LINE與Intertrust在東京舉辦第五屆「資安高峰會」。（圖／LINE提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE近年將觸角延伸到AI、金融科技、區塊鏈及數位代幣，尤其是在台灣還特別加入純網銀的競爭行列，其中「資安防護」成為金融交易的關鍵所在，LINE與Intertrust近日在東京舉辦第五屆「資安高峰會」，便深入探討數位身份與數位信任兩大議題。

網路搭配行動裝置的普及，進一步延伸到金融領域，尤其是使用手機金融交易，伴隨而來的資安風險升高，像是帳號盜取、假帳號、網路隱私權等問題，因此LINE今年的資安高峰會就以「保衛新世代的數位身份跟數位信任」為主題，內容包含eKYC、信用評等、生物辨識等最新研究與應用。

大會中提到，今年4月LINE Pay已經在日本啟用eKYC技術，就是讓日本用戶在手機上拍攝身份證明文件及臉部辨識後，作為LINE Pay轉帳的數位化認證作業，但是面對日趨複雜的數位工具與網路環境，LINE對內對外皆採取零信任策略，任何裝置或系統都不能輕易信任，以最低權限、最嚴密的作法控管每一個環節。

同時，為了讓服務建構在安全的基礎上，LINE去年底收購韓國網路資安顧問公司GrayHash，並延攬旗下知名白帽駭客加入資安團隊，今年5月更將資安團隊組織重整，正式成立資安中心，從多方全面強化資安，設立系統安全、應用安全、隱私安全、資安開發、CSIRT等多個部門，目前全球有將近80位資安中心的成員於第一線防守。

會中，Intertrust分享借用區塊鏈的概念，著手以「去中心化」的方式開發身份數據的管理系統，希望這種分散式的身份系統，可以成為未來數位信任的基礎設施。