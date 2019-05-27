「下面都你的味道」人夫傳鹹濕訊息露餡　小三挨告判賠28萬

▲人夫跟小三發生婚外情還傳鹹濕LINE訊息被妻子抓包。（示意圖／達志影像）

突發中心／新北報導

新北市一名鄭姓女子發現丈夫跟一名陳姓小三有婚外情，透過LINE互傳曖昧訊息，鄭夫甚至傳訊「還好昨晚沒洗」、「下面都你的味道」等超鹹濕言語，氣得提告小三侵害配偶權並求償，法官認為LINE對話及倆人裸體相互擁抱等行為，已經超越一般男女正常的分寸，判小三得陪28萬元。

判決書指出，鄭女跟丈夫在2012年3月結婚，並於107年底11月結婚，從103年的時候就發現丈夫徹夜未歸，並跟小三共同到旅館，質問後先生坦承跟對方已經不是尋常朋友，鄭女當時就提出通姦告訴，但雙方否認發生性行為，檢察官認定不起訴處分。

原本想息事寧人，沒想到到107年4月間鄭女又發現異狀，並在丈夫LINE中發現她傳給陳姓小三「下面都你的味道」、愛心及互親等曖昧又親密的對話貼圖，鄭女氣得要離婚，丈夫竟告訴她自己因偷拍小三裸照散布挨告，後續鄭女又發現了一張丈夫跟小三裸體擁抱的照片，因此提告小三侵害配偶權並求償80萬。

被告小三卻說她聽信鄭夫所言，不知道對方還有婚姻狀態，且LINE的內容雖然有曖昧，但只是玩笑話，不能證明雙方有發生性關係；但鄭夫在審理期間有承認在去年與小三仍有婚外情，且每個禮拜至少發生1次性行為，那段鹹濕訊息是做完愛後所傳，並非玩笑。

新北地院法官認為，如果雙方沒有親密關係的話，小三也不會被拍下裸照等私密照片，且LINE訊息也可看出倆人非比尋常的關係，判定確實有不當交往及發生性行為，判陳姓小三得賠償28萬元損失，全案仍可上訴。