福州女攜子自7樓跳下雙亡　老公跪地哭喊「我錯了」

▲福州女疑因夫妻吵架攜8歲兒7樓跳下身亡。（圖／翻攝自《福建交通廣播》）

大陸中心／綜合報導

福建省福州市倉山區30日中午12點45分左右發生一對母子跳樓自殺案件，據目擊者稱，女子是與老公吵架賭氣，抱著8歲的兒子從7樓一躍而下身亡。事發現場還有一名身穿紅衣服的男性跪在地上痛哭，不停喊著「我錯了」。

據《福建交通廣播》報導，出事的社區是香江紅海園二期的一棟住宅大樓，人行道上有一大一小2具遺體，還散落了一地的玻璃碎片。遺體用藍色的布蓋著，被傘遮住。一位身穿紅衣服的男性跪坐在地上痛哭，不停喊著「我錯了」。有目擊者稱，墜樓的兩人是母子關係，事發時孩子的父親也在家中。

樓下一名商家表示，中午11點多突然聽到先後兩聲巨響，趕過去就看到一名大人和一名小孩躺在地上，看到周圍都是血跡，「大人一動不動，小孩腦袋流了不少血，但還有生命跡象，隨後救護車趕到急救了1個多小時，遺憾的是，小孩沒能搶救過來。」據報導，離世的男孩今年上小二，才8歲。

社區居民稱，「出事的女子由於和老公吵架，之後賭氣抱著孩子從7樓一躍而下。」可是也有目擊者認為，女子為了抱住爬上窗戶的孩子，不慎一起從樓上墜下，「事發時是孩子先摔在了遮陽棚上，而後母親才掉下，手中疑似還抓著一片衣物。」這幾種說法都未得到警方證實。目前，警方已經介入調查。

▼ 福州女疑因夫妻吵架攜8歲兒7樓跳下身亡。（圖／翻攝自《福建新交通廣播》）

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