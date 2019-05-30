派對如龍捲風來襲…浮板、瓶罐集成10噸垃圾　維吉尼亞州心碎海景

Y’all really went to floatopia and left our beaches like this? Shame on you. pic.twitter.com/p1EeHYBth5 — Sierra Taylor (@Sierrantaylor) 2019年5月27日

記者林瑩真／綜合外電報導

每年5月最後一個星期一是美國的「陣亡將士紀念日」，許多地方的海灘會從週末就舉行狂歡派對，也是慶祝夏天到來。然而，維吉尼亞州（Virginia）一個海灘在派對後，竟然堆積了10噸的垃圾，成為令人心碎的景象。

「這座城市以保持海灘清潔為榮，我們很失望看到在一場不被允許的Floatopia活動後，海灘變成這副模樣。」綜合外媒報導，整片海灘在派對過後，滿是浮板、椅子、瓶罐等垃圾，最後由海灘營運人員及志願者花了大量時間將奇克海灘（Chic's Beach）的垃圾全部清除，一共超過10噸。

當地居民對此相當憤怒，紛紛將海灘上全是垃圾的畫面拍下PO在社群媒體上，引起網友及官員的憤慨。市議員麥克（Michael F. Berlucchi）指出，「一早醒來，就看到美麗的奇克海灘在節日後滿是垃圾的照片，我很失望！」

當地電視台報導，奇克海灘平時週末只會有近1噸的垃圾，但一個活動結束，卻有超過10噸的垃圾。一名城市公共工程發言人表示，「這幾乎就像龍捲風來襲，而遊客們為了安全立刻站起來逃跑，將一切留在了這裡。」