「台灣」在WHA是很夯的詞！蘇貞昌謝國際支持





▲蘇貞昌。（圖／記者徐斌慎攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2019世界衛生大會WHA落幕，行政院長蘇貞昌30日在行政院會聽取衛福部「2019年臺灣世衛行動團成果報告」後表示，我國雖因政治干擾未獲邀出席WHA，衛福部部長陳時中仍率世衛行動團前往日內瓦，透過舉辦國際記者會及接受國際媒體專訪，充分向國際社會傳達臺灣於全球衛生安全體系的重要性，也與許多重要國家及國際組織進行雙邊會談，舉辦專業論壇，讓全世界看見台灣在公共衛生及健康醫療上的成就。

衛福部指出，今年世界衛生大會召開前，不僅美、日、德等國相繼表態支持我參與WHA，美、法、德、英、日、加、澳洲及紐西蘭等8個理念相近國與16個友邦也在大會期間多次發言聲援，今年支持我國際聲量達新高峰，除提升台灣醫衛實力能見度，也顯示我國參與WHO的訴求，已普遍獲得國際社會認同，讓世界各國瞭解，台灣能夠對全球衛生做出實質貢獻。

衛福部進一步指出，今年也有民間宣達團、專業醫療衛生團體、學生青年團及海外僑團等，偕力赴日內瓦為台灣發聲。此外，外交部也在全球各地串連各國友人及海外僑胞對我之支持力量，讓「台灣」在世界衛生大會期間是很夯的詞。蘇貞昌代表行政院，向國際社會與台灣各界的奧援與支持，致上最深的謝意。

衛福部強調，全球衛生安全需要全球通力合作，健康防疫不該有國界，台灣有能力，也有意願貢獻醫療專業，將持續在全球各地以實際行動貢獻。雖然爭取參與的過程很辛苦，外交部、衛福部及相關單位仍要繼續合作努力，為台灣爭取健康權益，並為全球衛生安全發展盡心盡力。蘇貞昌也特別肯定陳時中及衛福部同仁，以及在第一線協助的外交部及僑委會同仁的努力與辛勞。