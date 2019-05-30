柯文哲要申辦2030亞運　許淑華批：沒有規劃就拋「假議題」

▲台北市市長柯文哲。（圖／記者徐斌慎攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲拋出申辦2030亞運在台北的意願，日前參訪日本的目的之一就是要請益即將在明年登場的東京奧運籌備狀況。柯文哲30日赴議會接受市政總質詢，民進黨議員許淑華質疑，柯文哲毫無規劃，就向媒體放話，根本是一個「假議題」。

許淑華質詢時表示，東奧預估要花七千七百億台幣，日本當地有不同聲音，因為花了很多錢，對都發展有沒有幫助，現在要申請亞運，有沒有想過要花多少錢？有沒有財務規劃，有沒有要興建或修繕的場館？柯文哲回說，要先做對照表，比照亞運跟世大運差哪些東西。

許淑華指出，2014年仁川亞運花了496億，選手村容納15000人，雅加達992億，選手村容納16482人，台北亞運的規劃呢？但柯文哲一樣跳針說，「那個錢有時候是這樣都是重新設計整修，算到東京奧運，利用這個機會整修...」。

許淑華繼續問場館規劃、選手村的企劃，體育局長李再立表示，確實是規劃過程在準備，現在還沒有開放申請。許質疑，那現在講的很高興，喊給民眾聽？柯文哲表示，正式申請要在四年後杭州亞運後才會確定，這個議題不是台北市單獨決定，還要跟體育署溝通，許淑華痛批，初步規劃沒有，就對媒體講。

許淑華表示，四年前辦世大運，柯文哲說，但運動會真正的目標是什麼，希望給台灣留下什麼，如果是他，他就不會辦，那柯文哲現在講申辦亞運幹嘛？沒提出規劃，就說要申辦亞運，因為世大運創造柯文哲人生第二個高峰，所以又再提這個「假議題」。