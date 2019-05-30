議員推高市「蔬食日」　韓國瑜：健康方法很多吃蔬只是其一

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜30日出席市政總質詢時，面對民進黨市議員林宛蓉，希望公部門比照「兩岸小組」模式，成立「健康城市推動小組」，推動周一蔬食無肉日，不過50分鐘的質詢時間結束後，他還不斷要求社會局長答覆，主席陸淑美隨即敲槌，宣布時間結束，讓林宛蓉相當不滿，兩人當場吵起來。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

▲市議員林宛蓉要求公部門推動周一蔬食無肉日。（圖／記者賴君欣攝）

市議員林宛蓉表示，周一蔬食無肉日已經在國中小推動，但高雄市政府各局處、中鋼、中油等國營事業，是否該比照落實周一蔬食日，希望比照兩岸小組，成立「健康城市推動小組」，詢問韓國瑜能否做到。

韓國瑜則回應，吃蔬食是為了健康，而要健康有很多方法，吃蔬是其中一種，會跟家長及公務機關溝通，但這回答讓林宛蓉不滿，叫韓國瑜坐下，林宛蓉強調自己「不是叫人吃素食」，是希望配合綠色友善餐廳，可以減碳、健康，這樣醫療健保給付就能遞減，不是天方夜譚。

韓國瑜最後也不忘誇讚林宛蓉的質詢「充滿愛心」，大讚敬佩她，因為內容擔心民眾健康、環境，也讓他收穫很多，市府會研究辦理。

▲市議員林宛蓉和副議長陸淑美當場吵了起來。（圖／記者洪靖宜攝）

緊接著林宛蓉在質詢尾聲時，要求社會局長答詢，但質詢時間50分鐘已經到，韓國瑜表示要以書面答覆，但林宛蓉要求要立刻回應，但副議長陸淑美隨即敲槌宣布時間結束，讓林宛蓉相當不滿，就算麥克風消音了，還是不斷要求社會局長答覆，兩人當場吵了起來，林宛蓉嗆還陸淑美「做副議長做這樣」，讓社會局長葉壽山和韓國瑜結束會議後，趕緊上前安撫。