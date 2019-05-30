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6月大男嬰半夜哭鬧　母親崩潰…抓他頭狂搖「猛撞地墊」害重殘

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▲▼ 嬰兒,生小孩,男嬰,女嬰。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

▲受不了6月大男嬰半夜哭鬧，母親抓他頭狂搖且撞擊地墊。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

新北市一名30多歲胡姓女子2017年因為受不了6月大的兒子哭鬧，竟失去理智抓起兒子的頭往地墊上撞，結果隔天發現兒子昏迷不醒才趕緊送醫，但已經造成兒子腦部、視網膜受損，未來可能變成弱視或全盲。新北地檢署29日宣布案件偵結，依成年人故意對兒童重傷害等罪起訴胡女。

根據起訴指出，胡女結婚後與丈夫及婆家同住蘆洲，平時在家中照顧一對龍鳳胎子女，但她在106年11月初某晚睡覺時，不堪6個月大的兒子哭鬧，就抓起兒子的頭反覆搖晃並撞擊地墊，直到兒子停止哭鬧才放手入睡，但隔天她卻發現兒子仍昏睡不醒，驚覺事態有異才趕緊將兒子送醫。

醫院替男嬰診治時發現他的傷勢非常可疑，因此通報新北市政府疑似有家暴案件。胡女原先否認傷害兒子但測謊未過，隨後才坦承有搖晃兒子等行為，但自己絕對沒有讓兒子受傷的想法；她的老公及家人也證稱，孩子平時都是她負責照顧，她也沒有對男嬰有任何暴力行為。

▲虐待兒童,心碎哭泣,性侵,戀童癖示意圖，非本文當事人。（圖／CFP）

▲醫生表示，男嬰未來可能會有許多後遺症。（圖／CFP）

只是2名替男嬰治療的醫師分別證稱，男嬰的傷勢有兩側視網膜嚴重出血及腦部受損，未來除了視力可能會弱視或全盲，還會有神經功能發展落後、左側肢體不靈活等後遺症，應該是腦部短時間被快速搖晃或暴力衝擊導致，因此不可能是單一意外造成的。

對此，檢方認為胡女對男嬰抓頭搖晃、撞擊造成其重傷，29日依成年人對兒童重傷害、妨害幼童自然發育等罪嫌將胡女起訴。

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關鍵字：重傷害,傷害罪,男嬰

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