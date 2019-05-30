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夜晚遛狗！愛犬突衝廢棄屋…他急忙跟進驚見「長褲上吊男屍」

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▲▼鬼屋、靈異、恐怖。（示意圖／ETtoday資料照片）

▲飼主進到廢棄屋後發現上吊男屍。（示意圖／ETtoday資料照片）

記者朱世凱／綜合報導

帶狗散步卻驚見上吊男屍！香港一名男飼主指出，近日晚間遛狗時，愛犬突然激動往廢棄屋闖進，他只好著急跟上，沒想到一進屋內，卻發現一具用「長褲上吊」的男屍，嚇得他立刻報警。警方獲報後封鎖現場調查，並且於案發地撿到遺書，初步排除他殺可能，但死者身分仍有待釐清。

綜合港媒報導，事發在西貢區，28日晚間8點04分時，男飼主帶著愛犬在大網仔路大環村散步，不料狗卻像是被獵物吸引一樣，突然朝著荒廢多時的屋子「合時小築」闖入，他只好硬著頭皮趕緊跟進，只是他萬萬沒想到，一入屋後竟然看見一具上吊的中年男屍，讓他當場嚇得趕快報警。

▼狗的靈敏嗅覺意外揭發這起自殺案件。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲▼ 這名YouTuber經常拍攝探索廢墟的題材，這次竟然發現一具腐爛的遺體 。（示意圖／免費圖庫pxhere）

警方到場了解，54歲男性死者生前是用長褲上吊，現場還留有一封遺書，初步排除他殺可能。有消息指出，死者輕生原因是因為財務問題，目前他已被送往太平間驗屍。據外國動物紀錄片頻道AnimalPlanet的報導指出，人類鼻腔裡大約有500萬個嗅覺感應細胞，狗卻有多達2億2千萬個，足足是人類的40倍，因此狗的嗅覺比人類靈敏很多。

報導也稱，不少執法單位都會訓練狗來幫忙緝毒、緝私等行動，所以狗聞到人類屍體氣味而尋獲位置，也算不上奇怪。許多網友看完後都稱讚狗狗的行為，「神犬！」、「還好狗有發現，才能讓死者早日入土為安」、「看來這隻狗很有潛力，可以去服役了」、「主人一定超傻眼，竟然碰到這樣的事」。

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關鍵字：上吊,遛狗,散步,廢棄屋,男屍

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