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我們自己來！川普鐵粉募資7億蓋牆…逼近完工　市政府：已經觸法

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▲▼川普鐵粉募資7億自行蓋牆。（圖／翻攝自Facebook／WeBuildTheWall）

▲圍牆已接近完工。（圖／翻攝自Facebook／WeBuildTheWall）

國際中心／綜合報導

美國總統川普的「蓋牆計畫」一再受到國會阻撓，因此民間機構「我們蓋牆」（We Build The Wall Inc）決定上網募資替川普在美墨邊界蓋牆。募資計畫從去年12月上線至今，募得超過2300萬美元，捐款人數超過30萬人，日前該機構團隊已開始在新墨西哥州的私人土地上動工，且已經快要完成。該機構法律顧問、反移民強硬派代表柯巴契（Kris Kobach）表示，「我對於募款金額感到非常訝異，這也代表著有許多美國人在關心此事。」

根據CNN報導指出，「我們蓋牆」是由一名退休的美國空軍創辦，他們於去年12月開始在募資網站GoFundMe上籌款，至今已獲得超過2300萬美元（約台幣7億2588萬元）。該組織日前也在Facebook專頁上公佈最新施工照，他們已經在新墨西哥州與德州邊界上的艾爾帕索（El Paso）地區的克里斯托．雷伊山（Mount Cristo Rey）興建圍牆，預計這段私人圍牆將連結兩段34公里長的既有圍牆。

不過，圍牆的所在地桑蘭公園市（Sunland Park）卻在29日發公告指出，這項圍牆興建計畫必須立刻停止。該市市長佩雷雅（Javier Perea）表示，持有者並未向市府申請許可，該公司因未提出興建計畫，所有行為皆已觸法，且該市限制圍籬高度不可超過1.8公尺，但該圍牆卻高達6公尺。

由於該圍牆計畫位在兩國邊界，因此桑蘭公園市政府會與聯邦單位進行協調，而在許可證批准之前，若該建設公司無視停工通知，堅持繼續興建的話，那麼每天都必須繳交許可證規費2倍以上的罰款。

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關鍵字：川普,美墨邊境,邊境圍牆,北美要聞

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