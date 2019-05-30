　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

應付中俄導彈！美軍計畫「普雷貝爾」號2021年加裝雷射武器

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼HELIOS系列雷射武器的概念突。（圖／翻攝自洛克希德·馬丁官網）

▲HELIOS系列雷射武器的概念圖。（圖／翻攝自洛克希德·馬丁官網）

記者朱世凱／綜合報導

根據美軍透露的最新消息指出，駐防珍珠港（Pearl Harbor）的美軍「普雷貝爾」號導彈驅逐艦（USS Preble，DDG-88），即將成為美國海軍中第一艘裝備高能雷射武器的現役戰艦。美媒則稱，美軍之所以優先在西太平洋地區部署雷射武器，是希望能用它來攔截中國和俄羅斯的巡航導彈。

《任務與目的》（taskandpurpose）網站報導，美國海軍陸戰隊負責人巴克斯艾爾（Ronald Boxall）少將近日透露，隸屬太平洋艦隊的「普雷貝爾」號導彈驅逐艦將在2021年配備HELIOS系列雷射武器，這款武器能夠取代原本的20毫米方陣近程防禦火砲系統，成為美軍攔截來襲導彈的「最後一道防線」。

報導提到，HELIOS系統原名「高能雷射與一體化光學致盲武器系統」，由洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）製造廠研發，最初的設計目標是使用雷射干擾或灼傷敵方的監視傳感系統；如今它的目標已經瞄準水面小艇和無人機。美國西點軍校現代戰爭研究所在2018年底宣稱，無人機智能集群技術是一個越來越嚴重的威脅，「中國試圖把無人機集群攻擊作為反航母的手段之一」。

▼普雷貝爾號驅逐艦（USS Preble，DDG-88）。（圖／翻攝自美國海軍官網）

▲▼普雷貝爾號驅逐艦（USS Preble，DDG-88）。（圖／翻攝自美國海軍官網）

巴克斯艾爾也說，「雷射武器可以和神盾系統互相輔佐，多數人都以為雷射只是一把槍，但它其實也是一款相當優秀的傳感器，當目標越靠近雷達，雷達的解析度會變得不清楚；但是目標愈接近雷射系統時，它的解析度反而會提升。」

報導最後指出，美國海軍2017年在龐塞號兩棲運輸艦（USSPonce）進行高能雷射武器測試，成功擊落一架掃描鷹小型無人機（ScanEagle）；2018年，美國海軍與洛馬公司簽訂了一份價值1.5億美元（約新台幣47億元）的合約，委託該公司開發兩套高功率雷射系統，一套用於陸地測試，另一套則用於上艦測試。

ET快訊
曬嫩背翹臀引爆動！阿伯跑到店裡問「做X嗎」西施3字淡定回嗆
野生夯劇女神素顏搭高鐵！偷拍乘客網卻歪樓狂盯右下角：好兇

關鍵字：導彈,普雷貝爾,雷射武器,導彈驅逐艦,HELIOS,Ronald Boxall,Lockheed Martin,軍武,國際軍武

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

劍指俄軍！美F-16C變身「山寨版」蘇-57　指揮官：逼真模擬更能貼近實戰

點頂級牛排要求「半熟」！他一翻背面瞬間傻了：怎麼吃…？

月入270K！工程師PO文「徵女友」：有房＋每月送妳大禮　網見亮點秒按X

影／室友穿到自己拖鞋！16歲女氣炸要求脫下　結局慘被「狂捅4刀」濺滿身血

搭車過隧道！噁男站身後「偷搓樂器」大噴發…她滿腳「全子孫」當場崩潰

影／日月潭陸客下船購物　10分鐘「兩手空空回來」…他無奈點破真相

借男友筆電看劇！她隨意點開相簿驚見「寶貝x前任」激情片…當場傻了

Google終止合作！星國掀「華為棄機潮」　全新P30 Pro大砍8000元甩賣

姊弟戀差10歲！高中嫩男「狂收愛心禮物＋吃喝免費」嘆：好像包養怎辦？

兒子只能「蹲著上廁所」…媽養5年才知他是女孩！醫曝超罕見秘密

萬安演習大媽「狀況外」不熄火　警傻眼吼3遍...她：你沒愛心喔！

根本驚悚片！獨居女回家遭尾隨　恐怖噁男「差一秒」就強行闖入...

早餐店推「雞佛×蚵仔」壯陽雙星 夾入蛋餅、漢堡！吼哩透早並蹦叫

稱「同志比野狗恐怖」！縣議員質詢惹議...坦言：語意失當

巴西男子拍《復仇者聯盟4》 300人見證電影院感人求婚

老奶奶怕被嫌髒不敢進店買漢堡　路人暖舉惹淚：好想念我的阿嬤...

周杰倫「讀心術全猜中」超強！　 黑人、小亨堡被嚇到：太狂了

羅志祥.易烊千璽街舞battle　3分鐘編排...跳3輪才決勝負

開車出遊遇猴子把OO伸進車窗 老爸故意偷彈...竟被黃尿狂噴

黃立行「罕見發飆」嚇壞全場！　兇狠臉怒吼遲到學員「回去睡」

應付中俄導彈！美軍計畫「普雷貝爾」號2021年加裝雷射武器

鄧福德：習近平違背南海非軍事化承諾　應執行「國際法」制裁

川普登日本出雲級護衛艦　變身「真航母」只需三步驟

裝甲542旅戰車戰鬥隊掃蕩敵軍　蔡英文視導反機降對抗

憲兵反空機降操演　雲豹八輪甲車守住松山機場

陸軍43砲指部女砲班　平時拉單槓克服抬彈高體力動作

歷經48天航行萬餘浬航程　海軍敦睦支隊返抵國門

澳軍南海演習！飛行員疑遭「陸海上民兵船」雷射光攻擊

聯合濱海決勝作戰操演　響尾蛇、劍一飛彈攻擊空中目標

模擬敵軍進犯花蓮港　復仇者飛彈車接戰

2019高校畢業歌票選／明道中學《空白》

2019高校畢業歌票選／西苑高中《我們，我們》

2019高校畢業歌票選／斗六高中《蔚藍航向》

2019高校畢業歌票選／文華高中《花樣》

2019高校畢業歌票選／中道中學《Paper Plane》

2019高校畢業歌票選／北市中正高中《築夢》

2019高校畢業歌票選／越南胡志明市臺灣學校《呢喃》

M31宣布矽智財已被Efinix採用　用於FPGA解決方案

2019高校畢業歌票選／虎尾農工《三個夏天》

2019高校畢業歌票選／六家高中《夏絮》

軍武熱門新聞

出雲級護衛艦只需三步驟就變航母

澳南海演習！飛行員遭雷射光攻擊

川普：美軍航母改回「蒸汽彈射」

鄧福德：習近平違背南海非軍事化..

憲兵反空機降守住松山機場

美F-16C變身蘇-57模擬敵..

敵軍進犯花蓮港復仇者飛彈接戰

路透：美考慮停止培訓土國F-3..

蔡英文視導反機降對抗操演

巾幗不讓鬚眉陸軍43砲指部女砲..

歷經48天航行海軍敦睦支隊返國

094A使用鈦合金保證深潛60..

美「普雷貝爾」號2021年加裝..

解放軍開戰前必嗆的「最強黑話」

更多熱門

相關新聞

鄧福德：習近平違背南海非軍事化承諾

美國參謀首長聯席會議主席鄧福德（Joseph Dunford）昨（29）日表示，「中國國家主席習近平違背了不把南海軍事化的承諾，我們就應該採取『集體行動』，追究中國的責任。」他也稱，所謂的採取行動並不是要用軍事武力回應，而是執行國際法來制裁，防止北京政府繼續做出「違法行為」。

出雲級護衛艦只需三步驟就變航母

澳南海演習！飛行員遭雷射光攻擊

戰機國道起降看空軍戰力

路透：美考慮停止培訓土國F-35飛行員

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘

熱門新聞

滴妹「女團出道」破尺度穿激短裙！

荔枝椿象卵穿腳上　她4小時才發現

背殺蜜桃照被酸！西施霸氣正面曝光

老婦腋下有腫塊 右手拇指黑痣癌變

富二代遊戲打輸　砍好友27刀斃命

22歲男深夜外出　竟半路撿到157萬

才結婚2年…小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」

PSY神隱認了現身YG社長酒席

多瑙河觀光船翻沉　7死19人失蹤

讓蟑螂連抽「20支菸」結局震驚網友

深夜重批中執會傷民主　賴將親上直播節目

峮峮《大集合》水球濕身黑bra走光

Jennie爆「霸凌Lisa」鐵粉怒打臉

神隱19日！閃亮亮IG復活：不再是好好小姐

土城男注「10倍胰島素」弒父　冷靜等他斷氣...

更多

最夯影音

更多

萬安演習大媽「狀況外」不熄火　警傻眼吼3遍...她：你沒愛心喔！

根本驚悚片！獨居女回家遭尾隨　恐怖噁男「差一秒」就強行闖入...

早餐店推「雞佛×蚵仔」壯陽雙星 夾入蛋餅、漢堡！吼哩透早並蹦叫

稱「同志比野狗恐怖」！縣議員質詢惹議...坦言：語意失當

巴西男子拍《復仇者聯盟4》 300人見證電影院感人求婚

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面