應付中俄導彈！美軍計畫「普雷貝爾」號2021年加裝雷射武器

▲HELIOS系列雷射武器的概念圖。（圖／翻攝自洛克希德·馬丁官網）

記者朱世凱／綜合報導

根據美軍透露的最新消息指出，駐防珍珠港（Pearl Harbor）的美軍「普雷貝爾」號導彈驅逐艦（USS Preble，DDG-88），即將成為美國海軍中第一艘裝備高能雷射武器的現役戰艦。美媒則稱，美軍之所以優先在西太平洋地區部署雷射武器，是希望能用它來攔截中國和俄羅斯的巡航導彈。

《任務與目的》（taskandpurpose）網站報導，美國海軍陸戰隊負責人巴克斯艾爾（Ronald Boxall）少將近日透露，隸屬太平洋艦隊的「普雷貝爾」號導彈驅逐艦將在2021年配備HELIOS系列雷射武器，這款武器能夠取代原本的20毫米方陣近程防禦火砲系統，成為美軍攔截來襲導彈的「最後一道防線」。

報導提到，HELIOS系統原名「高能雷射與一體化光學致盲武器系統」，由洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）製造廠研發，最初的設計目標是使用雷射干擾或灼傷敵方的監視傳感系統；如今它的目標已經瞄準水面小艇和無人機。美國西點軍校現代戰爭研究所在2018年底宣稱，無人機智能集群技術是一個越來越嚴重的威脅，「中國試圖把無人機集群攻擊作為反航母的手段之一」。

▼普雷貝爾號驅逐艦（USS Preble，DDG-88）。（圖／翻攝自美國海軍官網）

巴克斯艾爾也說，「雷射武器可以和神盾系統互相輔佐，多數人都以為雷射只是一把槍，但它其實也是一款相當優秀的傳感器，當目標越靠近雷達，雷達的解析度會變得不清楚；但是目標愈接近雷射系統時，它的解析度反而會提升。」

報導最後指出，美國海軍2017年在龐塞號兩棲運輸艦（USSPonce）進行高能雷射武器測試，成功擊落一架掃描鷹小型無人機（ScanEagle）；2018年，美國海軍與洛馬公司簽訂了一份價值1.5億美元（約新台幣47億元）的合約，委託該公司開發兩套高功率雷射系統，一套用於陸地測試，另一套則用於上艦測試。