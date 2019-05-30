2019高校畢業歌票選／蘭陽女中《好的 再見》

《好的 再見》

作詞：游杉姵

作曲：吳芊、林彥妤

演唱：簡佑霖、宋佑心

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創作理念：

這三年的歲月，稍縱即逝。我們經歷了很多很多酸甜苦辣鹹，回首起來已模糊事件的經過，只記得無論發生什麼，都有那些熟悉的人在身邊。每個表情和動作，成為了我青春的代名詞。再見，希望將來再遇見；好的，再見，感謝她們成就我花樣年華裡，最好的我們。

歌詞：

和妳同桌這些年

哭過笑過 多少瞬間

到最後一天 看妳準備展翅 高飛忘了說 我多心存感激

不懂未來在哪裡

夢想起飛是什麼表情

只明白有妳 在我身邊患難與行總相信 黑夜會翻過去

我來不及 說的匆匆思念都留妳身邊這次道別 我們就各自朝夢想去飛答應妳 會變勇敢 不輕易掉淚

約好下次見 好的 再見

和妳爭吵的時間 曾經難受無從追悔歡笑的時間

卻無忌得喧鬧全世界妳的臉 在觀景窗裡面

不管分數的定義

不理失望有什麼痕跡只相信有我

真的明白妳多努力

妳是我 開在心上的風景

我來不及 說的匆匆思念都留妳身邊這次道別 我們就各自朝夢想去飛答應妳 會變勇敢 不輕易掉淚

約好下次見 好的 再見

即使我 不在妳身邊妳也要 飛得更高更遠

別害怕 我做妳避風的後盾擁抱妳所有殘缺

我來不及 說的匆匆思念都留妳身邊這次道別 我們就各自朝夢想去飛答應妳 會變勇敢 不輕易掉淚

約好下次見 好的 再見

好的 再見

