2019高校畢業歌票選／華江高中《星熠》

《星熠》

作詞：崔玳華、戴若辰

作曲：崔玳華、王仁哲、彭品儒

演唱：崔玳華、王仁哲、彭品儒

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創作理念：

盎綠的草皮、充滿歡樂的教室以及我與你的懵懂的愛情，我們都在未知裡摸索。也許最後的結局不能盡如人意，但這都是我們寶貴而真切的回憶。你後悔嗎？我的答案是不會。在青春的路上，也許跌倒、受挫，也許徬徨、迷惘，但也只有青春才能義無反顧的去闖！「星」中最刻骨的記憶

「熠」直從腦海中浮現

我們純樸青澀的模樣，將成為旅途中的溫存。

歌詞：

即使孤單

想撐起整個夜晚

卻期待星星的陪伴

時光荏苒

抓住回憶的片段

拼湊對未來的期盼

終於到最後 當我回過頭

原來你就站在 我身後

我要 陪你照亮夜空

在未來的路口

也不退縮

因為有你就是永久

我要 伴你一起逐夢

哪怕雨在滂沱

也澆不熄

為你而盛放的花火

時光荏苒

抓住回憶的片段

拼湊對未來的期盼

漂泊了很久 如汪洋的宇宙

曾經懵懂的我 如今不再迷惑

星海裡漂流 追隨你的輪廓

你的眼眸 是我的北斗

我要 陪你照亮夜空

在未來的路口

也不退縮

因為有你就是永久

我要 伴你一起逐夢

哪怕雨在滂沱

也澆不熄

為你而盛放的花火

不想忘記彼此的羈絆

儘管我們將踏上不同的路

但終將一同閃爍 一起照亮

這屬於我們的夜空

我要 陪你照亮夜空

在未來的路口

也不退縮

因為有你就是永久

我要 伴你一起逐夢

哪怕雨在滂沱

也澆不熄

為你而盛放的花火

我要 陪你照亮夜空

在未來的路口

也不退縮

因為有你就是永久

我要 伴你一起逐夢

哪怕雨在滂沱

也澆不熄

為你而盛放的花火

