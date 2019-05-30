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「行走勵志書」關韶文挑戰陽光任務成功！女同事羨慕跟風：天天喝一杯無加糖高纖豆漿

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▲「行走勵志書」關韶文挑戰陽光任務成功！女同事羨慕跟風：天天喝一杯無加糖高纖豆漿。（圖／陽光豆漿）

▲關韶文成功挑戰「7日陽光大作戰」引起小編們跟風喝豆漿。（圖／取自關韶文臉書）文章待補圖

消費中心／台北報導

注重健康的現代人，外食三餐都是在跟熱量對決！每次張開口，從飲料、麻辣鍋、滷肉飯到炸雞腿吃不停，儘管知道要培養健康飲食習慣，無可救藥的嘴饞還是會讓人一秒入坑。網路知名主持人關韶文改變生活習慣成功，日前受到統一陽光無加糖高纖豆漿邀請，挑戰「7日陽光大作戰」活動，節目中的搞笑行徑與幽默對談，竟然變成一本行走勵志書，這股健康風也在辦公室引起話題，讓每個小編跟上腳步響應，靠喝高纖豆漿達到簡單的營養均衡。

▲「行走勵志書」關韶文挑戰陽光任務成功！女同事羨慕跟風：天天喝一杯無加糖高纖豆漿。（圖／陽光豆漿）

網路知名主持人關韶文挑戰陽光任務成功，原本是個愛吃火鍋與麻辣鍋的吃貨，開始運動之後，飲食部分參考教練的建議，乖乖的補充適當蛋白質與膳食纖維，循序漸進幾個月，慢慢變成型男！他提到喝豆漿的好處：「除了有膳食纖維外，還可以有效幫助腸道蠕動。」不僅增加飽足感也補足養份。

媒體業常常需要應酬，吃下高熱量大餐的戲碼天天在上演，心中也會有揮之不去的罪惡感！看到關韶文挑戰成功，《ETtoday新聞雲》掀起跟風浪潮，美女主播「李彥慧it’s Party time」得知他秘密武器之後，開始喝無加糖高纖豆漿，減少吃高糖的食物，希望可以自信迎接夏天。

 活潑可愛的「V仔說一你說二」同樣驚呼關韶文360度的大轉變，忍不住在粉絲團詢問為何每次都放上年前後照，關關逗趣表示，除了照片比例都不一樣，這樣看起來也比較好看，「不然照片放不下！」幽默的理由笑翻不少網友，也釣出不少鄉民自嘲也有這種困擾。

▲「行走勵志書」關韶文挑戰陽光任務成功！女同事羨慕跟風：天天喝一杯無加糖高纖豆漿。（圖／陽光豆漿）

▲「V仔說一你說二」驚訝於關關的改變，詢問關關的理由笑翻網友。（圖／取自「V仔說一你說二」）
統一陽光無加糖高纖豆漿，豐富營養的食纖維可幫助腸道蠕動、促進代謝，研究顯示有助於降低血中總膽固醇，帶來滿滿健康！想加入清淡飲食行列，豆漿是很優秀的補給食材。關韶文掀起的豆漿風潮，也吸引廣大的偏執火鍋狂注意，像是知名網紅編輯「凱莉給點力」、「山東小妞」及「英國捲毛貓」紛紛加入7日陽光大作戰活動，響應無糖的日常健康。

▲「行走勵志書」關韶文挑戰陽光任務成功！女同事羨慕跟風：天天喝一杯無加糖高纖豆漿。（圖／陽光豆漿）

▲「凱莉給點力」看完影片，也決心加入「7日陽光大作戰」的行列中。（圖／取自「凱莉給點力」）

「凱莉給點力」粉絲團就說，每次吃完火鍋後大概有3天都被良心譴責只敢吃燙青菜，忍耐飢腸轆轆的感覺；小孟MoMo本身就是豆漿控，幾乎是天天喝一杯；英國捲毛貓同樣也是豆漿鐵粉，每當感覺有點走鐘時，就會搭配食譜變回少女狀態，「夏天來了，不能再放過自己了啊！」

▲「行走勵志書」關韶文挑戰陽光任務成功！女同事羨慕跟風：天天喝一杯無加糖高纖豆漿。（圖／陽光豆漿）

▲原本就是豆漿控的「小孟MoMo」，立馬手刀跑到超商買豆漿。（圖／取自「小孟MoMo」）

許多營養學報導指出，蛋白質是幫助肌肉生長的重要營養素，膳食纖維能增加飽足感，想要擁有健康強健的生活方式，從日常飲食開始著手，不用怕熱量大反撲，天天一瓶統一陽光無加糖高纖豆漿，補充所需營養。
 

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關鍵字：統一陽光無加糖高纖豆漿,豆漿,無糖,關韶文

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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