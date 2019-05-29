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高三男騎車「被野狗追」摔到顱內出血　母淚崩：人命不如狗

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記者趙蔡州／綜合報導

彰化日前才傳出有數十隻流浪狗圍攻分解一隻貓的驚悚畫面，不料現在又發生一名高三男學生25日被流浪狗追趕，結果意外摔車導致其顱內出血的事件。男學生的母親淚訴說，零撲殺政策立意良善，但卻造成路上的流浪狗為患，「難道人命不如狗命嗎」、「到底狗重要還是人重要」。

根據彰南路63巷一處監視器畫面顯示，當時陳姓高三生騎腳踏車要去運動公園打籃球，突然有2隻黑色流浪狗衝出從後方狂追，嚇得他立刻狂踩踏板加速逃離，但卻在50公尺外的電線桿處摔車，差一點點就要摔進田裡面，2隻流浪狗立刻跑開，他則躺在地上痛苦哀號、無法起身。

▲▼高三生被狗狂追！摔車撞地「顱內出血」　母淚崩：人命不如狗。（圖／東森新聞）

請繼續往下閱讀...

▲高中生騎車被野狗狂追，摔車「顱內出血」一度命危。（圖／東森新聞）

最後路過的民眾發現報警將陳男送醫治療，陳男送醫後顱內出血一度命危，住進加護病房至今5天。陳男媽媽每天憂心的一直落淚，怎麼孩子只是想去公園打籃球，結果卻被2隻野狗追到摔車

陳男媽媽淚訴，「流浪狗攻擊已經是無數次了，為什麼我們沒有辦法去處理這個部份，為什麼還要講求零安樂死，那動物的命比較重要，我們的人命不重要嗎，這麼年輕的生命就躺在這裡。」

▲▼高三生被狗狂追！摔車撞地「顱內出血」　母淚崩：人命不如狗。（圖／東森新聞）

▲陳男媽媽表示，政府應該要想辦法處理流浪狗的危害。（圖／東森新聞）

其實住在附近的民眾也說，流浪狗為患已經不是一天兩天，曾經有民眾自己抓過，動保人員也來抓過，但放生後又跑回來了，而且平常還有追人的習慣。有居民就說「就是騎腳踏車從這邊路過，（牠看見）就會追。」

居民質疑零撲殺政策卻造成流浪狗為患，先前也才發生數十隻流浪狗圍攻一隻貓，最後甚至還把貓咪咬得支離破碎，就擔心未來會發生圍攻人的事件。

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關鍵字：流浪狗,野狗,高中生,零撲殺

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