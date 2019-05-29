議員逼問參選總統理由　柯文哲鬆口：擔憂台灣前途

▲柯文哲市政總質詢。（圖／記者徐斌慎攝）

記者楊亞璇／台北報導

2020大選升溫，被視為總統熱門人選的台北市長柯文哲29日赴議會接受市政總質詢，議員仍關注市長是否會落跑去選總統，柯文哲在逼問下透露，他對台灣的前途蠻擔憂的。

秦慧珠表示，要去參選總統，要給市民交代，給一個理由。她問說，因為民調很高，僅次高雄市長韓國瑜，所以要拚一下嗎？柯說，「不是」；秦再問，因為連署、募款很容易？柯文哲則說，連署很難，沒有組織不曉得怎麼用，募款沒有很容易，募款一天很容易，募十天看看，就沒有那麼多錢了。



秦慧珠再問，因為一生崇拜毛澤東、雍正嗎？柯文哲笑說，「這是栽贓，我什麼時候崇拜毛澤東。」至於是否要給藍綠兩黨好看，創造另一個奇蹟，柯表示，「 會想要給藍綠兩黨好看的絕對不是我，是人民。」

最後，秦慧珠指，剩下最偉大的理由，難道是對中華民國憂心、憂國憂心，必須救國救民？柯文哲笑說，「這好像很偉大的樣子，你這樣列的話只有第五個可以當理由，其他都不是理由」。

柯文哲強調，「再講啦，我還沒有說我要選 」，台灣走到今天的局面很不應該。被問到總統連署單上的副總統要填誰，柯文哲表示，「謝謝你的提醒，再想想看。」

國民黨市議會游淑慧接力逼問選總統一事，認為柯文哲稱自己很不想選，卻不直接說不選，對此，柯文哲回應，「其實台灣的前途我還蠻擔憂的...沒有啦以後再討論啦。」