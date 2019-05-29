影／柯文哲開心抱「黑狗幼幼」　笑稱：乾脆叫牠「柯黑」吧！

記者陳家祥、袁茵／台北報導

擔任財團法人流浪動物之家基金會董事長的台北市議員鍾小平，29日帶著一隻小黑狗與台北市長柯文哲進行便當會。鍾小平原本說要把這隻小黑狗取名為「柯粉」，柯文哲聽了之後哈哈大笑，開玩笑說這隻小黑狗身上這麼黑，乾脆叫「柯黑」吧！

雖然柯文哲說自己不太會抱狗，但是小黑狗一到柯文哲的懷中，似乎相當安心，不斷伸出舌頭舔柯文哲的手。柯文哲說，自己整天不在家，夫人陳佩琪因為要上班，也常常不在家，為了不要害這隻小黑狗，所以還是用自掏腰包捐錢的方式，幫忙財團法人流浪動物之家基金會，讓他們有能力繼續幫助這些毛小孩。最後柯文哲掏出皮夾中的1000元捐助。

鍾小平說，很感謝柯文哲拋磚引玉，支持毛小孩和流浪動物之家基金會。原本鍾小平說要把這隻小黑狗取名為「柯粉」，結果柯文哲聽了之後大笑說，「柯粉…這隻黑的，叫『柯黑』！」讓在場所有人也跟著哈哈大笑。

柯文哲要將小黑狗取名為「柯黑」的言論傳到PTT後，引起鄉民們熱烈討論稱，「柯黑好可愛ㄛ」、「別悔辱狗」、「以後就叫柯黑狗了XDDDD」、「柯黑是狗的意思XD」、「柯擺明故意」、「汪汪汪」、「王世堅也養一隻叫柯粉算了」、「柯黑集體爆怒」、「哼哼，柯黑不過是一條狗，有種告我」、「趴在地上的柯黑真可愛」。





▲柯文哲開玩笑稱，要把小黑狗取為「柯黑」。（圖／記者陳家祥攝）