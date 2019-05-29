要老師當網紅、臉友達500人　教團批：侵犯私領域、不尊重教師尊嚴

▲中華醫事科技大學近日傳出要求教師「臉書朋友數需達500人以上」及行銷。（圖／翻攝自google maps）

記者崔至雲／台北報導

中華醫事科技大學日前被爆出要求教師「臉書朋友數需達500人以上」，且要在個人臉書分享學校行政單位或教學單位文章或訊息，再將分享貼文統計報給學校審核後，學校再發「點數」。對此，全國私校工會理事長尤榮輝表示，該校已經侵犯個人私領域，是不尊重教師專業與尊嚴的做法。

針對中華醫事科大要求充當教師「網紅」行銷學校，並據以核發年終獎金一事，尤榮輝指出，依大學法第17條「大學教師分教授、副教授、助理教授、講師，從事授課、研究及輔導。」可見招生或行銷學校都不是教師本職工作，只因為少子化對私校招生衝擊大，教師大多願意「配合協助」學校招生，但目前有不少私校卻將招生工作視為教師的本職和義務，並據以扣減年終獎金或不績聘，做法實屬不當。

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▲中華醫事科技大學考績標準 。（圖／私校工會提供）

尤榮輝說明，近來許多私立學校已有「補習班化」趨勢，將「招生」視為第一要務，透過教師評鑑和年終獎金來迫使教師充當「招生業務員」，至於招生活動是不是會影響教師本職的教學、研究及輔導工作，是不是會影響學生受教權，目前沒有任何法令加以規範，教育部也幾乎不管。

尤榮輝根據私校工會會員反應，中華醫事科大要求教師充當「網紅」、上臉書行銷學校已行之有年，以前只要求教職員上學校臉書粉絲團按讚，並請專人統計次數，再列入年終獎金作加分參考，今年更變本加厲，要求教職員在個人臉書分享學校的公關文、「臉書朋友數需達500人以上」，每月還要呈報給主管審核換取「點數」，學校再依「點數」核給年終奬金。對此，校內有許多教職員質疑，「教師有義務提供個人臉書來行銷學校嗎？臉書行銷的業績標準是什麼？為什麼學校不敢公開年終績效獎金發放標準和辦法呢？」

私校工會認為，依據大學法，教師之評鑑與考核，應以教學、研究、輔導、服務成效為依據，但許多私校將本職以外的招生業績列入教師評鑑或作為發給年終獎金的考核指標，恐怕已經違反法規。





▲中華醫事科技大學107學年度點數計算方式。（圖／私校工會提供）

私校工會也拿到掌握的資料顯示，該校年終獎金由「系績效」及「教師績效」來決定，另外校長得保留全校總年終獎金的13%「作為統籌分配」，其中教師的招生業績就佔「教師績效」的30%，而「分享華醫粉絲團文稿」就是指標之一。

尤榮輝表示，該校入學服務處發布的「核定招生點數標準參考表」洋洋灑灑羅列了共33項招生活動可以換取「點數」，另根據該校入學服務處在網站上公開的「校際入班宣導招生行程公告」顯示，該校大量派出教師到國高中進行招生宣傳活動，是不是會影響教師的教學、研究與輔導學生的工作，也值得注意。

「中華醫事科大要求教師充當網紅協助行銷學校，已經侵犯個人私領域，是不尊重教師專業與尊嚴的做法」。私校工會呼籲，中華醫事科大應停止類似過度動員教師從事招生活動的措施，年終奬金發放標準和辦法應經校務會議通過並公告給教職員知道。教育部也應注意私大過度動員教師從事招生活動影響教育品質的問題，而家長和學生也要思考判斷，對於派出大量教師從事招生宣傳活動的學校是不是值得就讀的學校？

