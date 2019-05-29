勇敢犯下內心所質疑的「賤」！　世新大學畢展「賤習生」6月6日開放

▲畢展籌劃團隊。（圖／世新大學傳管系提供，下同）



世新大學傳播管理系「第五屆獨立畢展」將主題訂為「賤習生」，靈感源於對生活中「犯賤」行為的觀察。展覽概念以人為本，從你我的生活出發，進而強化參展人與觀展人間的連結。

犯賤是人性，亦是日常共感，小至個人生活體悟，大至國家社會議題，也許聽到犯賤，第一個聯想到的是僥倖， 但僥倖中，其實隱藏著「不試試看怎麼知道」的勇氣。世新大學學生希望人們將「犯賤」視為共同語言，也歡迎大家挖掘出更多關於犯賤的「為什麼」，讓不同的觀點，激發出多向溝通的可能， 從而在經驗交流與互動中，獲得更多正向的反思。

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犯賤，意為「明知不可而無之」，進一步拆解可歸為「明知該做卻不做」與 「明知不該做卻硬做」，兩種不同的前因，導致截然不同的後果。無論結局是喜是悲，人們求的只是不愧對每個還有選擇權的當下，去賭一個實現理想的希望。

勇敢犯下內心所質疑的「賤」，從中挖掘出自己的價值與方向。世新大學學生希望透過這個展，讓大家發掘生活中的各種「ㄐㄧㄢ ˋ」，並將其視為正能量傳遞出去，鼓勵大家擁有「犯賤」的勇氣與自信，並為勇敢實踐、從錯誤中學習的態度感到自豪。

這次的畢展會以實作、論文、實習三種方式展現四年來的所學，也因本屆畢業的實習生多過實作組學生，希望所有的見習生們能夠勇敢實踐對於畢業後職場所要面臨的種種難題。

展區分為互動式區域、實作組、論文組、實習組以及畢業籌劃組在這段期間所籌畫的活動呈現。展覽期間每日舉辦論壇，邀請到各業界知名的創業者，給予初出茅廬的畢業生更多方向和指引，論文組和實習生也會在展期舉辦發表，歡迎有興趣的大家蒞臨指導。

▲【賤物交換．帶著你的一個廢物過來！】活動側拍。



這次的畢展小組用展覽主題『賤習生』作為延伸，舉辦了各種展覽宣傳活動，包括【賤物交換．帶著你的一個廢物過來！】帶著二手廢物一起來玩大型多人盲換「換個主人，廢物也能變寶物！」、【草根計畫】「草根」象徵樸質而不屈不撓的精神，拍攝一系列這個社會被歸類為吃力不討好但是必須鼓起勇氣嘗試的職人訪談影片，向這些在社會中各個角落付出的人們致敬、【四系聯合媒體連線】世新新聞系、傳管系、廣電系、公廣系四系聯合放映，媒體宇宙新知一起來挖掘！新聞數位匯流、IP影視走勢、PR與社群作用、傳播趨勢洞察盡在其中！、【賤習生漂流傘】藉著梅雨季節，在世新大學座漂流傘的活動等等

#犯賤，其實是對生活抱有希望的最佳體現。

展覽地點：信義公民會館D棟（四四南村）

地址：台北市信義區松勤街 50 號

捷運：捷運象山線 台北101世貿站2號出口，左轉莊敬路步行50公尺即抵達。

停車：旁有信義國小地下停車場，附近也有平面停車場。

活動連結：https://www.facebook.com/shucmgrad/?eid=ARBRu3EQuw16P4lMPxyjXayIm4jGp6jaNJ1U5awRnTY34TMgwNZLWKy9SbpG3DLCkP8Zyjjdfx4Tmog4