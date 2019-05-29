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男子身體不適埤塘欲尋短輕生　警急忙攔阻挽回一命

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▲桃園警分局員警29日上午在莊敬路埤塘前，發現男子欲跳水尋短上前攔查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局員警29日上午在莊敬路埤塘前，發現男子欲跳水尋短上前攔查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區1名李姓男子29日上午在莊敬路一處埤塘前徘徊不去，員警巡邏察覺上前詢問，李聲稱心情不佳來埤塘散心，卻趁員警詢問時往埤塘衝去，還好被及時攔阻，最後送上警車帶回派出所安撫情緒，通知家人領回，避免一場尋短意外發生。

警方指出，29日8時，桃園警分局埔子派出所警員劉譯丰、劉睿涵2人執行巡邏勤務，經過莊敬路時發現47歲李姓男子站在埤塘邊神情緊張，員警立即停車上前關心。

▲桃園警分局員警29日上午在莊敬路埤塘前，察覺男子欲尋短趨前關心。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局員警29日上午在莊敬路埤塘前，察覺男子欲尋短趨前關心。（圖／記者沈繼昌翻攝）

李姓男子在員警詢問時，神情恍惚不時望向埤塘，員警提高警覺，李男趁員查詢資料時，突然往埤塘衝過去，但被員警即時攔阻下來，打電話請消防救護人員協助，員警最後將李帶上警車送回派出所休息安撫情緒。

李男家屬到派出所後，說明李最近因身體不適導致心情不佳，還好員警及時安撫其不安情緒，感謝警方積極協助，讓李沒有做出尋短意外。

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