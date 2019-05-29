為10公克K他命黑吃黑　3男持西瓜刀砍斷藥頭手筋吃牢飯

▲桃園市劉姓等3名男子去年12月購買K毒卻持西瓜刀黑吃黑。（示意圖／Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓男子去年12月向陳姓男子購買10公克K他命，劉不滿陳態度不佳，找來許姓與王姓友人提議「黑吃黑」搶毒，3人與陳相約在大園區軍史公園交易，劉等3人佯稱看K毒卻持西瓜刀砍傷陳後腦、左臂等導致手筋斷裂，與陳同車的范姓男子趁亂逃逸報警，劉等3人搶毒後施用殆盡，警方循線逮捕劉等3人到案，3人偵訊時坦承犯案，桃檢29日依殺人未遂提起公訴。

檢警調查，19歲的劉姓男子去年12月30日上午8時以微信通訊軟體向陳姓男子以1萬1千元購買三級毒品K他命，雙方相約在大園區軍史公園交易，過程中劉不滿陳的態度不佳，乃邀約同為19歲的許姓、王姓男子提議「黑吃黑」搶毒，許王2人同意後購買2把西瓜刀作為搶毒工具。

劉等3人於同日下午3時共乘轎車依約前往軍史公園，陳也搭載范姓男子在車上，劉、許2人在陳的車上看K毒成品後，佯稱回車上拿錢，卻拿了2把西瓜刀返回陳的車上，迨陳交付10公克K毒後，劉、許2人轉身離去，陳不滿2人拿貨卻未付錢拉住劉阻止離去，劉、許與王姓男子3人持西瓜刀攻擊陳後腦、左手臂與背部猛砍，造成陳左臂切割傷20公分、屈肌與肌腱斷裂、尺動脈與神經也斷裂，因重傷無力反抗，同車范姓男子則趁亂逃逸，向附近住家求救並報警。

劉等3人搶得K毒後揚長離去，陳男重傷被送往林口長庚醫院急救，經傷口清創、縫合肌腱、神經、血管等手術後幸運撿回一命，警方獲報後循線將劉、許與王姓3人分別逮捕到案，搶得K毒均已施用殆盡。

檢警偵訊時，劉等3人坦承因陳態度欠佳才提議搶毒，檢方清查通聯紀錄、監視器畫面佐證，陳的車內採集到K他命粉末，桃檢認為劉等3人犯行明確涉及殺人未遂、3人以上攜帶凶器共同強盜取財等罪嫌，從重依殺人未遂罪嫌提起公訴，至於被害陳姓男子則依違反毒品危害管制條例罪嫌另案偵辦。

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