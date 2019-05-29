快訊／中執會強勢通過英派主張　林俊憲：賴清德強烈遺憾





▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤、陶本和、林銘翰／台北報導

民進黨針對黨內總統初選，29日舉行中執會，會中採共識決，敲定6月10日至14日進行民調，其中納入50％手機民調，同時也納入台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜一起進行對比式民調；另外，電視政見會從原本舉辦二場，改為一場，林俊憲受訪時代表賴清德表達強烈遺憾。

前行政院長賴清德代表林俊憲受訪時痛批，中執會上是共識不表決，很遺憾中執委利用多數方式強行通過英派主張，他代表賴清德表達強烈遺憾，他痛次，惡例一開後患無窮。

林俊憲表示，賴陣營沒辦法接受，他明確要求黨中央留下他反對意見，民進黨舉辦初選從來沒有到一半突然被迫改變規則，他代表賴院長表達遺憾，無奈違反當事人意願被迫改變遊戲規則，對黨的傷害極大，這樣的提案勢必對明年大選產生負面影響，黨要負起最大責任。

林俊憲說，他要提醒大家，這是一個歷史，以後進行任何黨內初選，當事人都要擔心黨會突然改變游錫規則，惡例一開後患無窮。針對其他中執委受訪時同聲表示今天是共識決，他強烈否認，「沒有全數通過，我反對！」

林俊憲解釋，黨主席卓榮泰不願意進行表決，他說如果要表決自己就離席，所以尊重主席立場，但他代表賴清德表達遺憾，他也透露，賴清德稍後會發表聲明，自己就是在中執會上替賴清德表達深切遺憾。

至於賴清德上星期提出之贏的策略是否還算數，林俊憲說，中執會多數通過提案，所以賴清德提出的策略也不存在了。