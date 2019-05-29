37家有線電視系統、4衛星頻道搶先達成100%HD傳送



▲有線電視（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者陳世昌／台北報導

國內有線電視繼全面數位化之後，再朝「高畫質HD節目」邁進，根據國家通訊傳播委員會(以下簡稱NCC) 統計，截至108年4月底，已有37家有線系統俱備基本頻道全HD播送之能力，另有52家播出比例達75%，目標希望108年底前推升基本頻道高畫質播出比例達百分之百。



除了有線系統推動HD播送，迄至第1季為止，已有緯來電影台、綜來綜合台、緯來育樂台、大揚綜合台4個頻道完成HD傳送率100%，另有9個頻道HD訊號傳送比率達到60%~80%之間。但也有目前普遍列為有線電視之基本頻道但尚未完成高畫質播送者，共有27個頻道。



▲有線電視（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



有線電視、衛星電視是否以HD高畫質播送並無法令強制性，但NCC強調，將透過頻道高畫質提升政策引導，積極推動在108年底前基本頻道節目全面以HD播出，包括透過有線電視系統經營者及頻道供應事業之營運計畫、費率審議、評鑑、換照等行政措施來有效達成。



NCC指出，除上述目標之外，為提升國內高畫質影視節目製作與國際接軌，期待2020年國內訂戶得以4K畫質觀賞東京奧運賽事轉播，並藉此鼓勵國內頻道供應事業產製4K節目，NCC已通過108年「4K視訊服務實驗區」補助計畫，近期將依行政程序公告。