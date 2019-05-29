　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

37家有線電視系統、4衛星頻道搶先達成100%HD傳送

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼數位電視,數位匯流,有線電視,OTT（圖／取自免費圖庫pixabay）
▲有線電視（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳世昌／台北報導

國內有線電視繼全面數位化之後，再朝「高畫質HD節目」邁進，根據國家通訊傳播委員會(以下簡稱NCC) 統計，截至108年4月底，已有37家有線系統俱備基本頻道全HD播送之能力，另有52家播出比例達75%，目標希望108年底前推升基本頻道高畫質播出比例達百分之百。

除了有線系統推動HD播送，迄至第1季為止，已有緯來電影台、綜來綜合台、緯來育樂台、大揚綜合台4個頻道完成HD傳送率100%，另有9個頻道HD訊號傳送比率達到60%~80%之間。但也有目前普遍列為有線電視之基本頻道但尚未完成高畫質播送者，共有27個頻道。
▲▼數位電視,數位匯流,有線電視,OTT（圖／取自免費圖庫pixabay）
▲有線電視（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

有線電視、衛星電視是否以HD高畫質播送並無法令強制性，但NCC強調，將透過頻道高畫質提升政策引導，積極推動在108年底前基本頻道節目全面以HD播出，包括透過有線電視系統經營者及頻道供應事業之營運計畫、費率審議、評鑑、換照等行政措施來有效達成。

NCC指出，除上述目標之外，為提升國內高畫質影視節目製作與國際接軌，期待2020年國內訂戶得以4K畫質觀賞東京奧運賽事轉播，並藉此鼓勵國內頻道供應事業產製4K節目，NCC已通過108年「4K視訊服務實驗區」補助計畫，近期將依行政程序公告。

請繼續往下閱讀...
ET快訊
彩券、統一發票中獎5000元以下將免課稅
苗議員FB嗆網友「回去給人X」　鄭聚然道歉
槓Uber條款！代僱司機圍政院怒砸雞蛋

關鍵字：媒體產業,NCC,有線電視

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

37家有線電視系統、4衛星頻道搶先達成100%HD傳送

8千萬設立「台語頻道」　文化部遭凍結預算全數解凍！

更新／對流旺盛雨區擴大！中南部6縣市「大雨特報」　防雷擊強陣風

快訊／槓Uber條款！代僱司機圍政院怒砸雞蛋　與警方爆激烈衝突

少子衝擊台南鳳和中學　董事會決議108年停招軍警班、高中、國中新生

登頂聖母峰！詹喬愉曝「路上都是新鮮的屍體...」　爬太快錯過8844m日出

路上飆車做體操！高雄女騎士受封「面膜姐翻版」　11年前下場曝光…療癒翻

陽明山泡湯！開導航「霧中驚抵破廟」　他迷路3hrs…查地圖嚇歪：根本沒路

華視無預警資遣！文化部啟動研究案：支持公廣買回所有股份

巴掌大土雞胸去皮去骨肉切條　賣65元客嫌貴「之前才買20多塊」

姊姊貼心餵飯：ㄛㄛ～秒變粗暴姐　弟弟無奈...人家只是想好好吃飯

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

叮叮..!!《聲林之王2》高雄海選　驚見第一季選手力拚再出位

阿嬤裝日本學生妹玩視訊交友 念到「阿姨壓著擦」超嗨笑到岔氣

綠島這樣玩！食衣住行懶人包　 超美藍洞、柴口天堂路奔向大海

陳玉珍卡位趁隙「環抱蔣萬安」　橫躺主席台猛扯麥克風遭拉下台

黃立行「罕見發飆」嚇壞全場！　兇狠臉怒吼遲到學員「回去睡」

三寶無極限！待轉區當停車格　女行李放好才上車...騎士看傻眼

後方狂按喇叭...轎車神Move躲過 貨車「煞車失靈」保齡球式撞三車

張雁名「雙重人格隨機殺人」!?　 天心一眼識破：你在裝病

37家有線電視系統、4衛星頻道搶先達成100%HD傳送

8千萬設立「台語頻道」　文化部遭凍結預算全數解凍！

更新／對流旺盛雨區擴大！中南部6縣市「大雨特報」　防雷擊強陣風

快訊／槓Uber條款！代僱司機圍政院怒砸雞蛋　與警方爆激烈衝突

少子衝擊台南鳳和中學　董事會決議108年停招軍警班、高中、國中新生

登頂聖母峰！詹喬愉曝「路上都是新鮮的屍體...」　爬太快錯過8844m日出

路上飆車做體操！高雄女騎士受封「面膜姐翻版」　11年前下場曝光…療癒翻

陽明山泡湯！開導航「霧中驚抵破廟」　他迷路3hrs…查地圖嚇歪：根本沒路

華視無預警資遣！文化部啟動研究案：支持公廣買回所有股份

巴掌大土雞胸去皮去骨肉切條　賣65元客嫌貴「之前才買20多塊」

快訊／獨派團體橫躺霸佔北平東路　遭警方迅速架離清場

搶劫犯對攝影機「豎中指」　警方反擊帶回原處舉「V」手勢合影

玉山盃／李晨薰、陳志杰極速150　羅健銘：關鍵是均速

龜山島發現岩漿庫　學者警告：若噴發引起海嘯 宜蘭有一半不見

37家有線電視系統、4衛星頻道搶先達成100%HD傳送

信義計畫區頂級A貨人人搶　辦公室租金7年一坪漲500元

柯爾讚湯神攻防傲視其他後衛　伊巴卡難忘西冠G6被他轟11顆三分

2020大選是台灣最後一次？　國台辦嗆小英「騙術總會被拆穿」

王鴻薇批悠遊卡有三大病症　柯文哲宣示：6個月殲滅敵軍

寶貝別生病！毛孩「7歲前後」檢查次數不同...這3階段須注意

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

生活熱門新聞

對公司發票！特別獎「8碼全中」..

一吃牛肉片「爆衰3天」八爺託夢..

Uber條款將上路！小黃讚這是..

安檢攔人「行李有青蛙」本尊曝光..

女兒公證結婚　媽要收「80萬奶..

他酸賓士駕駛「停不好」！萬人反..

「Uber條款」確定了！估6月..

45歲存款千萬　豐田男：結婚嗎..

做胎夢真懷孕！媽聽完女兒一段話..

柳林瑋37分滅火片瘋傳　王奕凱..

未滿14歲！他爆膿汁：幫男同學..

耳後驚現「一排齒痕」6小洞！網..

妻月經快來！尪浴室見「公廁奇景..

一回座雞腿排變廚餘！闆娘冷回惹..

更多熱門

相關新聞

5G影響面廣大！創新應用是最大挑戰

台灣通訊學會28日舉辦「台灣通訊論壇2019-營造5G友善發展環境」，針對5G釋照議題邀請國內專家學者交流意見。學會理事長劉柏立表示，5G影響層面太大太廣，取得頻譜執照後的創新應用，才是最大的挑戰。

5G釋照三大利多！大幅調降頻率費

ELEVEN SPORTS斷訊潮　爭公平收視權

職棒迷哭哭！6月斷訊125萬戶看不到

NCC要求華為代理商到會說明

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘

熱門新聞

潑酸24歲妻「焦黑毀容」　帥警：她婚後變香爐

每月撲倒董娘2次！小王：有腰力就好

登山客攻頂聖母峰　瞬間死亡畫面曝光

「幫夫運」最旺的星座女Top 3

耳機線「被電梯門纏住」她慘遭斬首

全球首見！ 大屯火山發現休眠「心跳」現象

阿伯珍藏軍服60年　臂章階級讓大家驚了

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

電鍍廠偷排氰化物　21歲新婚男「爸我不行了」亡

紅燈過馬路被撞雙亡！網批活該　家屬痛哭

快訊／韓藝人被經紀人強拍裸照與影片

童眼發黑成熊貓　失聯3天保母PO網求救

慘叫一聲來不及　他身體被切兩半

高雄麵攤生意掉4成　怒譙：擱想欲做總統

正妹撞球鏡頭太母湯　彎腰露出邪惡視角

更多

最夯影音

更多

姊姊貼心餵飯：ㄛㄛ～秒變粗暴姐　弟弟無奈...人家只是想好好吃飯

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

叮叮..!!《聲林之王2》高雄海選　驚見第一季選手力拚再出位

阿嬤裝日本學生妹玩視訊交友 念到「阿姨壓著擦」超嗨笑到岔氣

綠島這樣玩！食衣住行懶人包　 超美藍洞、柴口天堂路奔向大海

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面