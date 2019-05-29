不畏困逆勵志求學　中華醫大身障獎助學金154人獲獎

▲中華醫事科大身心障礙學生不畏困逆、勵志求學，由校長曾信超（左三）、董事長徐國潤（左四）等人代表教育部頒發獎助學金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學，154位身心障礙學生不畏困逆勵志求學，獲教育部頒發300多萬元獎助學金，獎助學金頒發儀式5月29日舉行，獲獎學生的導師、家長也出席祝賀，曾信超校長表示，中華醫大提供溫馨有愛的環境，讓這些身心障礙學生得以圓大學夢，而得獎人克服身心不便，奮發學習的毅力和精神，更是值得讚揚。

2019年特殊教育學生獎助學金頒獎典禮，29日上午11時舉行，校長曾信超、學務長王文正、學輔中心主任顏姿吟及得獎學生的導師、家長也到場參加。為了鼓勵得獎學生，頒獎典禮特別設計「尋寶啟航．築夢輝煌」主題活動，為每一位學生準備一張尋寶圖，學生從校長手中接下尋寶圖，畫出自己的夢想藍圖，不畏航行中的風浪，勇敢揚帆，找到夢想寶藏的所在，場面溫馨熱鬧。

學輔中心表示，這次獎助學金的獲獎人數有154人，總獎助金額為306萬2千元，獎助學金從1萬至4萬不等，得獎學生涵蓋五專、二技和四技。曾信超校長表示，一般學生想達到教育部獎助學金標準已經很困難，何況是身心障礙學生，他們因為生理、心理、身體上的受損與挫折，需要克服學習上的不便與困難，能獲頒教育部獎助學金更顯得難能可貴，他們不畏困逆、孜孜不倦的求學精神和毅力令人敬佩，也是華醫的榮耀。

得獎學生中，調理保健技術系曹逸凡同學有多重障礙，小學時期因腦膜炎導致視神經萎縮，僅剩右眼0.1的視力，但他不因此放棄自己，花費更多的時間來學習，一邊讀書一邊經營筋絡調理按摩工作室的他，課業表現優秀，今年學習更上一層樓，已考取生物醫學研究所調理保健組，繼續在中華醫大攻讀碩士學位，將繼續鑽研中西醫之調理保健知能。

▲調理保健技術系的曹逸凡（左二）、長期照顧系的曾怡瑄（左三）表現優秀，曾信超校長（左一）勉勵他們勇往直前更上一層樓。（圖／記者林悅翻攝）

另一位就讀長期照顧系的曾怡瑄同學是智能障礙的學生，課業學習的過程雖然跟不上同儕，但曾怡瑄沒有因此而停滯不前，並在擅長的游泳、田徑方面有優秀的表現，被選為中華台北特奧代表團的選手，不只擔任授旗典禮的代表，還前往阿拉伯聯合大公國阿布達比及杜拜參加2019夏季特殊奧運。



中華醫大本著教育平等，讓身心障礙學生也有機會一圓大學夢，特別開辦身心障礙學生獨招，目前全校共有242位身心障礙生，校方設立資源教室提供學生每週課後輔導，聘請專業老師一對一協助，也鼓勵學生尋找協助的同儕，經由同儕互動與鼓勵，獲得情緒支持與合作，適應校園生活和課業學習，學生的表現也相當優異，約有64%學生達到申請教育部獎助學金的標準。