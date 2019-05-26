「魔力女聲」電影包場分享勵志生命故事　關懷弱勢孩童

▲立委林俊憲與台南市議員蔡筱薇，邀請台南各界社福團體共同響應魔力女聲電影包場活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

描述勇敢追逐夢想、不被現實擊垮的勵志故事電影《魔力女聲》現正熱映中，5月26日立委林俊憲與台南市議員蔡筱薇，邀請台南各界社福團體共同響應魔力女聲電影包場活動。

林俊憲表示，炎炎夏日除了讓孩童度過歡樂的週末電影時光，也能分享電影中主角實踐理想的歷程，鼓勵學童不要輕易放棄逐夢，腳踏實地才能讓生活更有意義。

林俊憲指出，《魔力女聲》這部片讓他相當有感觸，主角追逐夢想的故事讓他有感而發，因此邀請各界社福團體前來觀影，希望透過影片女主角的故事，能帶給他們啟發，讓學童追逐自己的夢想，實踐追夢的過程，電影包場的意義讓我們享受週末的歡樂時光，也是學會認識自己的一堂課，他也感謝南紡威秀影城協助提供優質場地，讓服務團隊舉辦別具正能量的活動。

蔡筱薇說，如果要找到一條分享故事的管道，那電影絕對是最引人入勝的選擇，希望透過電影來傳達勵志的故事，因此服務處先前舉辦過多次電影包場活動，邀請社福團體一同欣賞，透過陪伴讓孩子知道在逐夢的路上並不孤單，也許會遭遇重重阻礙，只要不怕困難，相信夢想會一一實現。

《魔力女聲》描述一名喜愛唱歌的女孩，因家庭經濟狀況使她被迫放棄歌唱夢想，長大後現實並未左右她的人生，反而學會逆流而上，勇敢逐夢。蔡筱薇更提到，影片除了動人的編劇，穿插其中的曲目更是吸引眾人耳目，也邀請大家一起支持勵志的電影，傳達社會正能量。