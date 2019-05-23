爽拿9500萬獎學金！微笑學霸勵志人生藏洋蔥　曾住帳篷走過喪父痛

▲ 莫斯利跟隨哥哥的腳步，同樣擔任榮譽致辭生。

記者詹雅婷／綜合報導

美國田納西州的高中應屆畢業生莫斯利（Tupac Mosley）這幾年的生活出現劇烈變化，不但遇上父親離世，就連家庭經濟也遇上困難，一度住在帳篷裡。但他並沒有屈服眼前的壓力，始終維持著全班第一名的成績，最終在畢業典禮上擔任榮譽致辭生，贏得至少300萬美元（約新台幣9540萬元）的獎學金。

綜合CNN、BBC等外媒報導，莫斯利的成績優異，學業平均分數(GPA)維持在4.3，且ACT考試成績得了31分。但回首他過去幾年的生活，他的父親2017年過世，而他的家庭則是陷入經濟困難，過著居無定所的生活，甚至一度住在帳篷裡。他坦言，睡在汽車旅館地板上的那段時間是他的人生最低潮的時刻之一，但他沒有因此放棄學業，繼續努力用功讀書。

根據羅利埃及高中校長密克斯（Shari Meeks）的說法，莫斯利不把眼前的逆境當藉口，且臉上總是掛著笑臉。如今，莫斯利的努力為他贏得超過300萬美元的獎學金。

▼ 莫斯利今年9月即將進入田納西州立大學（Tennessee State University）就讀，主修電子工程。

「如果不是我的朋友、家人、老師、輔導員陪在身旁，一起走過這一切，我今天可能不會站在這裡」，莫斯利把他的成就歸功於親朋好友，「他們給了我勇氣，讓我繼續堅持，永不放棄。」

提供獎學金與申請大學相關協助的顧問考克斯（Lee-anne Cox）表示，「我當顧問已經11年了，他（指莫斯利）是我見過第一位得到如此多回應的學生，他天生聰穎過人，天賦異稟，但這都要歸功於他的堅持不懈。」

莫斯利今年9月即將進入田納西州立大學（Tennessee State University）就讀，主修電子工程。他提到，他以前時常擔心金錢財務問題，「知道我接下來4年可以做我喜歡的事情，這對我來說是全新的體驗，讓我充滿動力。」