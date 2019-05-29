6月1日大學畢典強撞造勢　爸媽選擇去「挺韓大會」...世新男沮喪了！

▲世新大學校門口。（圖／記者陳俊宏攝）

記者黃君瀚／綜合報導

高雄市長韓國瑜6月1日將北上凱達格蘭大道參加「決戰2020．贏回台灣」造勢大會，日期恰好強碰大學畢業典禮，就有世新大學生莫名成了「受災戶」，家中韓粉爸媽決定棄兒而去，到總統府力挺心中的政治偶像。

世新大學男網友28日在Dcard貼文，提到6月1日是台灣很多大學生們的畢業典禮日期，本來很早、很早就跟爸媽約好時間，當天在禮堂集合，要一起拍照、一起散步，也訂好晚餐餐廳邀女朋友和兄弟姐妹一塊吃飯，同享完成學業的喜悅，

計畫趕不上變化，近日高雄市長韓國瑜預計6月1日出席由韓粉舉辦的「決戰2020．贏回台灣」造勢大會，地點位於凱達格蘭大道，並在熱鬧氣氛下以「庶民總統」之姿大進場。

▲儘管和孩子約好參加畢業典禮，爸媽最後還是選擇出席挺韓造勢。（圖／翻攝Dcard）

「爸爸媽媽會去總統府，訂好看在哪裡晚餐。」爸爸聞訊，就在Line群組告知家人長輩的決定。這讓世新男網友感到沮喪，沒想到為了挺韓選擇放棄孩子人生重要的時刻，「心裡有點不平衡，我3個哥姐每個畢典都有爸媽參加......。」

文章貼上網，網友多表示同情他的遭遇，「傻眼，造勢大會大概還會有好幾場，你的畢業典禮就剩這次了耶」、「韓粉跟紫衣教有什麼區別」、「為保護我的信仰變得更堅強」、「其實我覺得蠻誇張ㄉ（的），爸媽是先跟你有約耶」、「幫你拍拍」。