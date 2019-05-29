無恥女「弄掉飯匙」一腳踩下去！下秒裝沒事放回去　被糾正還大翻白眼

▲飯匙被女子弄掉在地。（圖／示意圖，非本案飯匙／網友提供，下同）

地方中心／綜合報導

這位小姐妳會不會太誇張啦！一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，日前和家人一起去吃鐵板燒，在等待盛飯時，親眼目睹一個女的把飯匙掉到地上，還用腳踩了下去，接著竟然裝沒事的把飯匙直接丟回容器水裡，被原PO糾正後，還當場翻了一個大白眼，行徑相當誇張。

原PO表示，「和家人一起去吃鐵板燒，該店的白飯、湯品、飲料皆是採自助式，正當要去取用白飯時，竟看到前面有個女的很有事，她讓飯匙掉到地上，還用腳踩到，結果竟然立馬撿起飯匙，並將它丟回放飯匙的容器水裡，還一副想若無其事迅速走掉」。

原PO對於該女子的行徑感到相當傻眼，馬上告訴對方：「妳讓飯匙掉到地上，再將飯匙丟回去容器水裡，這樣行為不對吧！」沒想到對方竟然瞬間回了原PO一個大白眼，擺出一副這有什麼大不了的模樣，態度相當惡劣。

原PO表示，「最後在後面排隊＆等待盛飯的一雙雙注目眼之下，這女才悻悻然去告訴店員要清潔該飯匙」而原PO也忍不住痛罵，「X的！就是有這種」。對此，網友們看到後也都紛紛留言表示，「我會把那隻湯匙插在她飯裡面，翻什麼白眼」、「沒衛生，弄掉還踩到，直接去找店員換或洗很難嗎」。

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